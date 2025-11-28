Exentrenador de Newell’s Old Boys revela impactante confesión que le hizo Keylor Navas

Cristian “Ogro” Fabianni, entrenador de Newells Old Boys, en la época de Keylor Navas en el cuadro argentino, contó una impactante anécdota del tiempo en el que estuvieron juntos, la cual acabó en lágrimas de parte del tico.

En una entrevista en ESPN en Argentina, el Ogro contó los motivos de la salida del meta costarricense del cuadro leproso al fútbol mexicano.

Keylor Navas, no la pasó bien el tiempo que estuvo en el Newell's Old Boys de Argentina.

“Keylor se me puso a llorar”

“El viernes en la noche, jugábamos sábado, tengo una charla con Keylor en el vestuario de la concentración, esto no lo sabe nadie y lo cuento ahora porque todos piensan que a veces por más que vos tengás trayectoria o no, eso no te afecta y cuando hablo con él me dice que se quiere por varios motivos”.

“Su papá había tenido un infarto y quería estar cerca de él, por eso quería irse a México y se me puso a llorar, imagináte. Si Keylor Navas se me pone a llorar con la situación que estaba pasando el club, imagináte a los más chicos”, contó el técnico.

Cristian Fabianni fue el técnico de Keylor Navas en Newells Old Boys.

Fabianni rompió el silencio

El DT quedó fuera del club hace mes y medio luego que su equipo pasara un mal año y hasta ahora es que se animó a hablar un poco de las cosas que pasó entonces.

