Deportes

Keylor Navas se pronuncia tras la eliminación de Pumas de México y envía un mensaje a la afición

Keylor Navas utilizó sus redes sociales para dirigirse a los seguidores del club Pumas de México

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Keylor Navas, el portero costarricense, envió un mensaje a la afición de Pumas de México tras quedar fuera de los cuartos de final de la Liga MX.

LEA MÁS: Erick Lonis reconoce que tantearon a una de las estrellas de Centroamérica y esto es lo que sucedió

El Mensaje del Halcón a la Afición

El arquero publicó en redes sociales: “Hace ya unos días que finalizó un torneo muy especial para mí, pero que terminó mucho antes de lo que nos hubiera gustado a todos. Este equipo puede dar más y estoy seguro de que lo vamos a demostrar en el futuro. Es momento de descansar y reponer energías para volver al máximo. ¡GOYA!”, escribió.

Keylor Navas, portero del Pumas tendrá un partido decisivo este domingo.
Keylor Navas utilizó sus redes para enviar un mensaje a la afición de Pumas tras la eliminación. (DUILIO MY/Instagram Pumas.)

LEA MÁS: Alajuelense da lamentables noticias sobre el portero Washington Ortega

El Halcón, no está pasando un buen momento, pues recientemente la Selección Nacional quedó fuera del Mundial 2026.

A esto se suma el final de su paso por el club mexicano, al que llegó para este torneo tras decidirse por la escuadra y dejar al Newell’s Old Boys de Argentina.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Keylor NavasPumasMéxico
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.