Keylor Navas se pronuncia tras la eliminación de Pumas de México y envía un mensaje a la afición

Keylor Navas, el portero costarricense, envió un mensaje a la afición de Pumas de México tras quedar fuera de los cuartos de final de la Liga MX.

El Mensaje del Halcón a la Afición

El arquero publicó en redes sociales: “Hace ya unos días que finalizó un torneo muy especial para mí, pero que terminó mucho antes de lo que nos hubiera gustado a todos. Este equipo puede dar más y estoy seguro de que lo vamos a demostrar en el futuro. Es momento de descansar y reponer energías para volver al máximo. ¡GOYA!”, escribió.

Keylor Navas utilizó sus redes para enviar un mensaje a la afición de Pumas tras la eliminación. (DUILIO MY/Instagram Pumas.)

El Halcón, no está pasando un buen momento, pues recientemente la Selección Nacional quedó fuera del Mundial 2026.

A esto se suma el final de su paso por el club mexicano, al que llegó para este torneo tras decidirse por la escuadra y dejar al Newell’s Old Boys de Argentina.