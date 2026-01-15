Cartaginés sorprende con el fichaje del delantero colombiano Ricardo Márquez

El Club Sport Cartaginés sorprendió este jueves al anunciar la incorporación del delantero colombiano Ricardo Márquez, quien se une al equipo con el objetivo de potenciar la ofensiva de cara al torneo Clausura 2026.

El atacante se suma a los extranjeros Enzo Fernández y Juan Carlos Gaete, ampliando las opciones del cuerpo técnico para afrontar la competencia nacional ante las salidas de Marco Ureña, Jesús Batiz y Mauro Quiroga.

Esta fue la imagen compartida por Cartaginés. (Cartaginés/Facebook)

Buen arranque en el Clausura 2026

El equipo inició el Clausura 2026 con una victoria de 2-1 ante Guadalupe en la primera jornada. Su próximo compromiso será este domingo 18 de enero, cuando visite a Puntarenas en busca de mantener el buen arranque del campeonato.