El Piojo Herrera reapareció para dejar por el suelo al fútbol tico y atacó con más dureza a un equipo

Miguel “Piojo” Herrera reapareció en los medios en México y lo hizo para dejar al fútbol costarricense por los suelos, atacó a medios, equipos y hasta dirigentes.

En una entrevista con el periodista mexicano Alejandro Blanco, el Piojo habló sobre su fracaso con la Selección de Costa Rica tras quedar eliminados del Mundial 2026.

Miguel Herrera afirmó que el campeonato de Costa Rica es poco competitivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Críticas directas al ambiente del fútbol tico

De la misma manera que lo había hecho hace unas semanas, se justificó del porqué no logró el boleto, pero en esta ocasión criticó con fuerza lo que vio en el ambiente tico.

“En Costa Rica se están tomando decisiones muy a la ligera, muy rápidas, es una liga poco competitiva, en el sentido que hay tres equipos que te compiten”.

El señalamiento directo a Cartaginés

Llamó la atención escuchar que el Piojo criticó de manera especial al Cartaginés, al señalar que para él “no se maneja bien”.

“El otro puede ser Cartago, pero no se maneja bien, no lo manejan bien, (Andrés) Carevic estaba haciendo un gran trabajo y al parecer ya se fue de Cartago, estaba regresando a Cartago a los primeros planos, lo clasificó a la Concacaf y como en todos lados pasa, hay equipos que se manejan bien y otros que no”, comentó.

Miguel Herrera indicó que Leonardo Vargas no "maneja bien al Cartaginés". (José Cordero y Rafael Pacheco/Fotocomposición en Canva)

El trasfondo del enojo con la dirigencia brumosa

Tras esta declaración hay que recordar un par de detalles del porqué el mexicano atacó a la dirigencia blanquiazul. Don Leonardo Vargas, presidente brumoso, fue el único miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol que señaló que el trabajo del Piojo no era el mejor.

Vargas no se anduvo por las ramas para criticar a Herrera y en setiembre votó a favor de su destitución, al considerar que con él la Sele no iba por buen puerto.

Luego, el Piojo pinta la situación como si a Carevic lo hubieran despedido, cuando en realidad el argentino renunció para irse a Sporting, pese a que le quedaban seis meses de contrato.

“Es muy chistoso lo que pasa con Herediano”

Herrera indicó que el torneo tico tiene solo dos equipos principales y que Herediano se fue metiendo.

“Para mí hay dos equipos muy importantes en Costa Rica que son la Liga y el Saprissa, hoy el equipo de Jafet (Soto) que ha hecho un extraordinario trabajo en Herediano se metió. Jafet es un tipazo, se ha portado extraordinariamente bien”.

“Es muy chistoso, es el presidente, pero cuando las cosas no funcionan se pone de técnico, pero le va bien, ya salió campeón. Son los tres equipos fuertes”, indicó.

Dardos al nivel del campeonato y elogios condicionados a Alajuelense

Como torneo, para el Piojo el campeonato tico no es bueno, no tiene suficiente nivel, sin embargo elogió proyectos como el de Alajuelense, aunque afirmó que se sostiene por el dinero de Joseph Joseph.

Miguel Herrera asegura que Joseph Joseph, "hace y deshace" en Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

“Hoy un mexicano, Carlos Vela, quien salió de Monterrey y Mazatlán, lo contratan, de parte de don Joseph, que es el presidente, no es el dueño porque es un club, pero es el que pone todo el dinero, el que hace y deshace”.

“Don Joseph ha hecho muy bien las cosas, él me habló y me preguntó si podría recomendar a Carlos y le dije que sin duda alguna, y hoy está como directivo deportivo al frente de la Liga y hoy son campeones de nuevo, luego de creo seis o siete años, volvieron a ser campeones”, comentó.

Wanchope y Saprissa, la única salida diplomática

El Piojo además indicó que cuando Paulo Wanchope se fue para el Saprissa, no podía decirle que no tomara la opción, pues era irse para uno de los mejores equipos de Centroamérica, entendía la decisión y afirmó que aún se hablan y llevan muy bien.