Tenista Sebastián Ofner celebró la victoria antes de tiempo y terminó eliminado tras olvidar una regla

Durante la segunda ronda de la fase clasificatoria para entrar al cuadro principal del Abierto de Australia, el austríaco Sebastián Ofner se enfrentó al estadounidense Nishesh Basavareddy en un duelo que parecía definido.

Sebastián dominaba el marcador 6-1 y ganó un punto más, lo que lo llevó a celebrar y caminar hacia la red, convencido de haber ganado el encuentro.

La regla que olvidó

El problema fue que el jugador pasó por alto una norma clave, pues en el último set, los súper tiebreaks requieren alcanzar 10 puntos para ganar, no siete. Tras darse cuenta del error, Ofner regresó a la cancha visiblemente avergonzado.

Sebastián Ofner quedó eliminado luego de su gran error. (Derbund/Captura)

Reacción y remontada

El momento pudo haber afectado el estado anímico del tenista europeo y permitió que Basavareddy tomara impulso, diera vuelta al marcador y sellara su clasificación.

“En un súper tiebreak siempre tienes una oportunidad, así que seguí creyendo. Lo vi tensarse un poco, pero las pelotas ya estaban bastante viejas allí, así que cada jugada era una guerra“, expresó el norteamericano al sitio oficial del Abierto de Australia.