Publicación de Jeaustin Campos provocó que muchísimos aficionados de Saprissa le hicieron este pedido

Jeaustin Campos apareció este miércoles por la noche en redes sociales y realizó dos publicaciones que no parecían decir mayor cosa, pero fueron suficientes para que muchos aficionados al Saprissa le escribieran en manada con una petición clara.

Un movimiento simple que encendió a la afición

La afición morada quiere a Jeaustin Campos de vuelta en Saprissa.

En su cuenta de Facebook, el DT primero cambió su foto de portada, por una en la que anuncia sus redes sociales y luego anunció que abrió un canal de YouTube.

“Mi historia. Mi carrera. Mi camino en el fútbol. Hoy abro mi canal de YouTube para compartir experiencias, aprendizajes y todo lo que este deporte me ha dado. Nos vemos”, indicó tras dos meses sin publicar nada.

Pese a que lo expuesto no tiene nada que ver directamente con el Monstruo, muchos aficionados aprovecharon para decirle que es el técnico que quieren en su equipo y que por favor vuelva, mostrando también que no están cómodos con Vladimir Quesada.

La afición habló… y fue contundente

Los comentarios no se hicieron esperar y rápidamente el anuncio se llenó de mensajes con el mismo tono:

“Lo esperamos en Saprissa, profe”.

“Venite para tu casa, Jeaustin, a poner orden ahí”.

“La afición lo extraña, profe”.

“Necesitamos que vuelvas a casa, profe. Los que tenemos un poquito de conciencia sabemos que el último tetra lo creó usted. Lo esperamos pronto”.

“Lo esperamos en Saprissa, solo usted puede cambiar el rumbo”.

Son algunos ejemplos de los más de cien comentarios que tenía un simple anuncio de cambio de portada, pero todos en la misma línea.

El contexto que alimenta el pedido

Algunos aficionados incluso señalaron que sin Juan Carlos Rojas en la presidencia de Saprissa, ya no debería existir un obstáculo para que Jeaustin Campos regrese a Tibás, lo que alimenta aún más la ilusión.

Jeaustin tiene presente… y futuro inmediato

Campos actualmente es el técnico del Real España de Honduras, equipo con el que pronto iniciará el torneo local y con el que además en febrero enfrentará a Los Ángeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf.