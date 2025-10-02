La hazaña de Jeaustin Campos en Copa Centroamericana que pocos esperaban

Jeaustin Campos tiene al Real España en semifinales de la Centroamericana (Alonso Tenorio/Atenorio)

El Real España de Honduras obtuvo su boleto a semifinales de la Copa Centroamericana contra, todos los pronósticos, ante el mejor equipo, hasta ese momento, del torneo, Plaza Amador de Panamá-

Pese a la victoria, el camino de los aurinegros ha sido con tintes milagrosos desde la fase de grupos.

Los dirigidos por el entrenador nacional, Jeaustin Campos, iniciaron el certamen con una contundente derrota en suelo tico ante el Herediano 4-2, lo que puso las cosas cuesta arriba desde el arranque.

La situación se puso aún más complicada, cuando en la segunda jornada cayeron en Guatemala contra el Municipal 2-1, y tras dos jornadas acumulaban cero unidades, y con tan solo un par de juegos por jugar.

Jeaustin Campos llegó a mediados del 2024 al Real España, por lo que vive su segundo torneo en Honduras. (Facebook del Real España/Facebook)

Diriangén en el tercer compromiso fue un respiro para los de Campos, ya que con u un 1-0 recuperaron la fe, luego de que resultados de terceros se les ajustaran a sus necesidades para buscar el boleto en el último partido, sin embargo, llegaron dependiendo de sí mismos y de que se les acomodaran los marcadores.

Real España eliminó al Plaza Amador en cuartos de final (Alonso Tenorio/Atenorio)

El empate a cuatro entre Herediano y Municipal fue lo que le abrió las puertas a los dirigidos por Jeaustin, que con el 4-0 ante el Sporting San Miguelito de Panamá, se le abrió el chance de ser el peor segundo lugar de la fase de grupos, pero con la clasificación a cuartos en el bolsillo.

Para la etapa de vida o muerte le tocó bailar con una de las más feas, Plaza Amador de Panamá que llegó pleno de triunfos en fase de grupos, incluso ganando en cancha del Bicampeón de Centroamérica, Alajuelense, y quitándole el invicto de dos torneos a los rojinegros, siendo los canaleros los mejores en la fase de clasificación.

Real España debutó con derrota ante Herediano en este torneo (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En la ida que se jugó en Honduras, las cosas se pusieron peor, luego de caer en casa 0-1 con un gol al 90 de los visitantes, y quedando todo para la vuelta en Panamá en la que de nuevo tocaba remar en contra de la corriente.

Los pupilos del técnico tico lograron un penal previo al cierre de la etapa inicial, y con eso empatar el global, sin embargo, Plaza Amador anotó el tanto que le daba el pase a semis, no obstante, de nuevo, contra todos los pronósticos, los de Jeaustin Campos consiguieron el 2-1 al 90, para con la regla del gol visita, avanzar a semifinales.

Con esta victoria de Jeaustin y compañía, los hondureños vuelven a una semifinal internacional, algo que no conseguían desde la edición 2022 de la Liga Concacaf, ahora Copa Centroamericana. En esa oportunidad, Alajuelense los despachó con global de 5-2.