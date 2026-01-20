El dato físico de Marvin Angulo en Guadalupe que dejó impactado a Mauricio Wright

Marvin Angulo ha sido figura en el arranque de Guadalupe FC, (prensa Guadalupe FC/prensa Guadalupe FC)

Marvin Angulo es una de las figuras que llegó a Guadalupe FC con una misión: ser de los jugadores que dé apoyo y soporte a un grupo de jóvenes en momentos de presión.

Este domingo, con un gol de penal a los 31 minutos, fue el encargado de empatar el juego ante el Municipal Liberia, el cual a la postre ganarían 2-1, juego en el que fue figura.

Ante los pamperos jugó 75 minutos y cumplió un partido bastante correcto en lo estadístico, cumplió 26 de 35 pases, según Sofascore, y una calificación de 7.0.

Mauricio Wright revela el dato que más pesa

Más allá de esos datos, que son la foto de un partido, el que más llama la atención fue el que nos dio el técnico Mauricio Wright sobre los entrenamientos del volante.

“Yo creo que si yo le digo que en el plantel Marvin Angulo hoy es uno de los mejores promedios en el trabajo físico, muchos se cuestionan: ¿será? Pues sí, así es, Marvin Angulo hoy por hoy es uno de los mejores promedios en el equipo de Guadalupe,

“Eso me tiene tranquilo y me pone muy contento ver que nuestro jugador de experiencia se está convirtiendo en un gran ejemplo el día de hoy en ese aspecto. No es solo lo que dice, es lo que hace”, comentó el entrenador.

Marvin Angulo anotó de penal este domingo con Guadalupe FC. (prensa Guadalupe FC/prensa Guadalupe FC)

Una oportunidad para seguir en Primera División

Este nivel de compromiso de Angulo se debe a la confianza y oportunidad que le dieron en el club para mantenerse en la primera división y mostrar que aún tenía mucho por darle al fútbol nacional.

Angulo se mantuvo un torneo lejos de los terrenos de juego tras dejar al Municipal Liberia en julio, meses que aprovechó en grande, según contó a La Teja.

“Este tiempo que estuve sin jugar me ayudó a despejarme mentalmente, a prepararme bastante bien y en la parte física estoy al 100%, así que nada más estaba esperando el inicio del torneo”, reveló.

Del Ascenso a una nueva chance en Primera

Originalmente, el exjugador de Saprissa, Herediano y Liberia iba a arrancar esta temporada en la Liga de Ascenso con el Uruguay de Coronado, hasta que Guada le dio el chance.

“Ya había hablado con el presidente de Uruguay y me dio la oportunidad de salir; llegamos a un término que si salía una oportunidad en primera división, que no había ningún problema y así fue, se dio la oportunidad, hablé con el presidente, le fui muy claro, muy agradecido y tomé este nuevo reto para el que estoy listo y preparado”, comentó.

Ilusión intacta y cero retiro en la cabeza

Marvin afirma que todavía se levanta con las ganas de ir a entrenar, que aún siente mucha ilusión de jugar, y que más bien vive una etapa de su carrera en la que quiere compartir su experiencia con sus compañeros. Por su mente no pasó el retiro.

“Siempre estuve claro en seguir, a pesar de que no se dio ninguna oportunidad en ningún equipo este torneo que pasó; mi mentalidad fue seguir jugando, así que me enfoqué en prepararme bastante bien para cuando llegara una oportunidad como esta, aprovecharla, así que aquí está la oportunidad y nada más ahora me queda hacer las cosas de la mejor manera”, destacó.

Mauricio Wright destacó la importancia que ha tenido Marvin Angulo en Guadalupe FC, (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El rol de líder en momentos clave

Angulo sabe a que llegó a Guada, que ahora tiene otro rol, el de apoyar a sus compañeros en los momentos complicados. En el campeonato pasado, los josefinos perdieron 11 puntos en la recta final de los juegos, algo en lo que viene a ayudar.

“Sí, sí, eso es lo que quiere Robert (Garbanzo, gerente deportivo) y el profesor. Tener gente de experiencia que les ayude en esa parte, así que vamos a estar disponibles en lo que se pueda ayudar, en aportar al grupo, en hacer bien las cosas y empezar el torneo de la mejor manera”, destacó el volante.

Una palabra clara en la pizarra: Clasificar

Un líder como Marvin no solo ayuda en cancha, sino en el camerino y hasta en las prácticas, en convencer a sus compañeros de lo que se puede lograr para luchar por la parte alta de la tabla, con lo que dejarían atrás problemas como los del descenso.

“Lo tenemos bien escrito en la pizarra del camerino, la palabra ‘Clasificar’, así que esa es la consigna, esa es la mentalidad de poner el enfoque en clasificar porque eso nos puede ayudar a salir de ahí atrás.

“Si uno tiene una mentalidad poderosa y apuntando a lo más alto, se pueden dar las cosas, así que estamos enfocados en eso. Es una oportunidad que se nos da, así que hay que aprovecharla; no queda más que ponerle mente a la clasificación”, destacó.