“Me lo quería llevar a Heredia”: gerente de Guadalupe fascinado con joven de Alajuelense

Guadalupe FC arma un equipo joven con algunas figuras de experiencia como parte de la línea que trabaja para el Clausura 2026, un estilo que espera le dé réditos deportivos.

El cuadro josefino consiguió a préstamo algunas figuras, como es el caso del joven Jorge Morejón, una de las promesas salidas del Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense que finalmente tendrá su primera experiencia en primera división.

LEA MÁS: Alajuelense presta a uno de sus cachorros de proyección para que se roce en primera división

Jorge Morejón jugará con Guadalupe FC. (Prensa Guadalupe/Prensa Guadalupe)

Respaldo de la dirigencia

Robert Garbanzo, gerente deportivo de los de la Rosa, afirma sentirse muy contento con darle rodaje a un muchacho al que le había puesto el ojo hace rato, al punto que en su momento hasta quiso llevárselo al Herediano, cuando laboró como su gerente deportivo.

“A Morejón, desde que estuve en Heredia, quería llevármelo para allá; es un muchacho con unas condiciones innatas de goleador, pero sigue siendo un muchacho, apenas sacó la cédula y es apostar por un joven que es una gran promesa”, indicó.

LEA MÁS: Guadalupe FC confía en esta receta para eludir el descenso y consolidar un proyecto en primera

Goleador en divisiones menores de Alajuelense

En las ligas menores erizas, Jorge fue goleador en la U-15, U-17, U-19 y hasta pasó por el Alto Rendimiento pese a tener solo 18 años. En febrero cumplirá 19.

Un detalle por el que destaca es su buen físico desde joven, en el que se notaba más alto y corpulento que la mayoría. El año pasado estuvo jugando en Sarchí en la Liga de Ascenso.

LEA MÁS: Conozca a los cinco chamacos que Alajuelense subirá a su primer equipo en puestos claves

Jorge Morejón es un proyecto que en Alajuelense le tienen fe. (Francisco Haigert)

Adaptación a la máxima categoría

Garbanzo espera que en Guadalupe FC tenga lo necesario para adaptarse a la primera división.

“Que no se tome a mal, pero yo me he caracterizado por darle oportunidad a muchachos que han logrado bastante en su carrera y ojalá que esta no sea la excepción”, indicó.

Morejón ya tuvo su debut en primera; en diciembre del 2024 jugó un partido ante Guanacasteca de la mano de Alexandre Guimaraes, pero luego no tuvo más chance.