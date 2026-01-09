Torneo Nacional

“Me lo quería llevar a Heredia”: gerente de Guadalupe fascinado con joven de Alajuelense

Guadalupe FC refuerza su proyecto joven para el Clausura 2026 con la llegada de Jorge Morejón, promesa de Alajuelense y goleador en ligas menores.

Por Sergio Alvarado

Guadalupe FC arma un equipo joven con algunas figuras de experiencia como parte de la línea que trabaja para el Clausura 2026, un estilo que espera le dé réditos deportivos.

El cuadro josefino consiguió a préstamo algunas figuras, como es el caso del joven Jorge Morejón, una de las promesas salidas del Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense que finalmente tendrá su primera experiencia en primera división.

Jorge Morejón fue presentado como jugador de Guadalupe FC
Jorge Morejón jugará con Guadalupe FC. (Prensa Guadalupe/Prensa Guadalupe)

Respaldo de la dirigencia

Robert Garbanzo, gerente deportivo de los de la Rosa, afirma sentirse muy contento con darle rodaje a un muchacho al que le había puesto el ojo hace rato, al punto que en su momento hasta quiso llevárselo al Herediano, cuando laboró como su gerente deportivo.

“A Morejón, desde que estuve en Heredia, quería llevármelo para allá; es un muchacho con unas condiciones innatas de goleador, pero sigue siendo un muchacho, apenas sacó la cédula y es apostar por un joven que es una gran promesa”, indicó.

Goleador en divisiones menores de Alajuelense

En las ligas menores erizas, Jorge fue goleador en la U-15, U-17, U-19 y hasta pasó por el Alto Rendimiento pese a tener solo 18 años. En febrero cumplirá 19.

Un detalle por el que destaca es su buen físico desde joven, en el que se notaba más alto y corpulento que la mayoría. El año pasado estuvo jugando en Sarchí en la Liga de Ascenso.

Jorge Morejón es uno de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense presentes en la Copa Santiago, en Brasil.
Jorge Morejón es un proyecto que en Alajuelense le tienen fe. (Francisco Haigert)

Adaptación a la máxima categoría

Garbanzo espera que en Guadalupe FC tenga lo necesario para adaptarse a la primera división.

“Que no se tome a mal, pero yo me he caracterizado por darle oportunidad a muchachos que han logrado bastante en su carrera y ojalá que esta no sea la excepción”, indicó.

Morejón ya tuvo su debut en primera; en diciembre del 2024 jugó un partido ante Guanacasteca de la mano de Alexandre Guimaraes, pero luego no tuvo más chance.

AlajuelenseGuadalupe FCJorge MorejónRobert Garbanzo
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

