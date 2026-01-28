Mauricio Wright reveló qué le dijo Óscar Ramírez apenas terminó el partido

Mauricio Wright, técnico de Guadalupe FC despotricó contra el arbitraje, luego del juego contra Alajuelense, pues en su criterio, obviaron un par de acciones que para él, eran sancionables.

Guada cayó 1-3 ante Alajuelense y Wright contó lo que conversó con Óscar Ramírez, al cierre del partido.

“Llego a saludar a Óscar y me habla del tema del arbitraje. Lo saludé, es un amigo, ganó bien y en eso no tuvo nada que ver el arbitraje, en los goles en buena medida. Pero hubo una sujeción hacia William Quirós, clarísima.

Mauricio Wright, técnico de Guadalupe FC salió molesto con el trabajo del arbitraje. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Y ahí está la evidencia, no estoy hablando mal, para que me multen por hablar contra el arbitraje, porque no se puede decir nada y hay una falta de penal clara contra Joao Maleck”, comentó.

Preocupado

Luego, le preguntaron sobre el delantero mexicano y volvió a expresarse de la labor del cuarteto arbitral, que estuvo encabezado por Rigo Prendas.

“Le ha costado la adaptación física, el torneo pasado no se tenía en el radar y pudo sacar ventaja. Para mí, la falta contra él es penal, y tengo derecho a decir que es penal, la gente no se debería molestar.

“La marca contra Maleck fue muy fuerte, la falta que le hicieron, lo empujaron fuerte y ahí es cuando el arbitraje comienza a hacer daño. Lo digo de esta manera, tenemos que ser más cautos, más inteligente dentro de cancha, pero cuando hay faltas muy evidentes.

“Si Óscar esta preocupado, ¿cómo no puedo estarlo yo? Se tiene que referir el arbitraje, debe cambiar notablemente, a veces revisan, a veces no revisan, hasta los del VAR, esas jugadas tienen que revisarlas y también está el central, pero es complicado”, afirmó.

Mauricio Wright, técnico de Guadalupe cuestionó el trabajo del árbitro Rigo Prendas. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Ventajas

Sobre el partido, el técnico guadalupano aseguró: “Antes de recibir el primer gol tuvimos de 4 a 5 ocasiones, una más clara que otra y evidentemente sí me gustó el equipo, por lapsos en algo que habíamos corregido la táctica fija”.

“Y cuando mejor estábamos cayó el primer gol de la Liga y esa es la diferencia, que no perdonan, esa es la grandeza de los equipos tradicionales, que se acomodan mejor y pese a que se llevan la victoria, les queda mucho para el análisis, porque dimos algunas ventajas y puntualmente no tuvimos la capacidad de anotar”, comentó.