Tribunal Disciplinario castigó a Mauricio Wright por una falta que dejó a muchos sorprendidos

La polémica expulsión de Mauricio Wright ante Sporting FC dio mucho de qué hablar al ser considerada por muchos como injustificada y sin sentido, por lo que Guadalupe FC reclamó.

El cuadro josefino argumentó que su entrenador no cometió ninguna falta y más bien es un rival (Jeffry Valverde) quien saltó encima de él para cobrar un saque de banda.

Mauricio Wrigth fue expulsado el domingo ante Sportiing FC (Jose Cordero/José Cordero)

Sanción oficial pese a los reclamos

Pese a los señalamientos y reclamos, el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol castigó al entrenador con un partido de sanción, pero llamaron la atención los motivos brindados.

“Sancionar al miembro del cuerpo técnico Wilber Mauricio Wright Reynold con 1 partido de suspensión y una multa de ₡150,000.00 de conformidad con el artículo 36, inciso 2), al ser la primera vez en la temporada que pierde el tiempo deliberadamente atentando contra el juego limpio", destacaron.

Motivo de la expulsión señalado en el partido

Durante el partido, la indicación por la que expulsaron al DT fue por metérsele a un rival para cobrar un saque de banda y entorpecer el desarrollo del juego.

Análisis arbitral cuestiona la decisión

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, consideró que la expulsión fue incorrecta.

“La expulsión está mal hecha porque esos son temas que al árbitro y al cuarto árbitro les toca controlar. El jugador sabe que Mauricio Wright está ahí, entonces él es quien golpea a Mauricio; más bien eso es una roja para el jugador que va a ejecutar, que se le fue encima a Wright”, explicó.