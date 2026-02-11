Deportes

Un Óscar Ramírez habló tranquilo de la goleada que recibió de Liberia en el torneo de Copa

Este martes, los leones cayeron 3-1 en el juego de vuelta de los cuartos de final (4-1 en el global)

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense se mostró tranquilo, pese al papelón que el equipo rojinegro mostró ante el Municipal Liberia, en el torneo de Copa.

Este martes, los leones cayeron 3-1 en el juego de vuelta de los cuartos de final (4-1 en el global) y al cierre del encuentro, Ramírez felicitó a los aurinegros y destacó que ahora deberán enfocarse en el torneo nacional y en la Copa de Campeones de Concacaf.

“Quiero felicitar a Liberia, hicieron un gran encuentro y ahora debemos seguir con lo que nos toca, que es el campeonato nacional y Concacaf”, afirmó.

El Macho recalcó el papel de los jóvenes a los que les dio minutos en este certamen y destacó a cuáles les dio descanso, de cara a lo que se viene.

LEA MÁS: Una figura de Alajuelense se consolida como la carta más sólida y gustada por los manudos

Alajuelesen se enfrento a Herediano por la jornada 6, Torneo de Clausura 2026.
Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense se mostró tranquilo, luego de caer contra Liberia en el torneo de Copa. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Sobre los jugadores jóvenes, los vi bien en el rodaje, que sientan lo que es primera. Hoy hablamos al mediodía de lo que es primera, lo que es comportarse, llegar y dar el pecho.

“Con algunos falta, otros se están acercando y es lo importante. Los que no estuvieron —Celso Borges, Ronald Matarrita, Ángel Zaldívar— son los que tienen más carga; el sábado jugaron un partido muy intenso y tenemos que dosificar. En algunos puestos arriesgamos más”, destacó.

Carácter y personalidad

Por otro lado, José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia destacó la presencia de los juveniles y lo importante que era la victoria, luego de la goleada que recibieron ante Puntarenas FC.

LEA MÁS: Liberia sigue sin encontrar el rumbo y Puntarenas FC le pintó la cara en su casa

Liberia derrotó a 3-1 a Alajuelense en el torneo de Copa.
Fernando Lesme anotó uno de los goles del Municipal Liberia. Foto: prensa ML. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

“Me siento contento por el triunfo, por los jóvenes que demostraron que tienen mucha calidad. Venimos de un golpe muy duro contra Puntarenas y hoy martes el equipo demostró que tiene carácter y personalidad.

Los juegos contra Alajuelense son buenos partidos, más allá de los resultados; y derrotar a un campeón como la Liga no se ve todos los días”, aseguró.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseMunicipal LiberiaTorneo de CopaÓscar Ramírez
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.