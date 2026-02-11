Un Óscar Ramírez habló tranquilo de la goleada que recibió de Liberia en el torneo de Copa

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense se mostró tranquilo, pese al papelón que el equipo rojinegro mostró ante el Municipal Liberia, en el torneo de Copa.
Este martes, los leones cayeron 3-1 en el juego de vuelta de los cuartos de final (4-1 en el global) y al cierre del encuentro, Ramírez felicitó a los aurinegros y destacó que ahora deberán enfocarse en el torneo nacional y en la Copa de Campeones de Concacaf.
“Quiero felicitar a Liberia, hicieron un gran encuentro y ahora debemos seguir con lo que nos toca, que es el campeonato nacional y Concacaf”, afirmó.
El Macho recalcó el papel de los jóvenes a los que les dio minutos en este certamen y destacó a cuáles les dio descanso, de cara a lo que se viene.
“Sobre los jugadores jóvenes, los vi bien en el rodaje, que sientan lo que es primera. Hoy hablamos al mediodía de lo que es primera, lo que es comportarse, llegar y dar el pecho.
“Con algunos falta, otros se están acercando y es lo importante. Los que no estuvieron —Celso Borges, Ronald Matarrita, Ángel Zaldívar— son los que tienen más carga; el sábado jugaron un partido muy intenso y tenemos que dosificar. En algunos puestos arriesgamos más”, destacó.
Carácter y personalidad
Por otro lado, José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia destacó la presencia de los juveniles y lo importante que era la victoria, luego de la goleada que recibieron ante Puntarenas FC.
“Me siento contento por el triunfo, por los jóvenes que demostraron que tienen mucha calidad. Venimos de un golpe muy duro contra Puntarenas y hoy martes el equipo demostró que tiene carácter y personalidad.
Los juegos contra Alajuelense son buenos partidos, más allá de los resultados; y derrotar a un campeón como la Liga no se ve todos los días”, aseguró.