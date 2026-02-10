Una figura de Alajuelense se consolida como la carta más sólida y gustada por los manudos

Alexis Gamboa hoy por hoy es de las figuras más sólidas de Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense contó con una figura de regreso a su alineación que marca realmente la diferencia y se ve de manera notoria, el defensor Alexis Gamboa.

Los manudos perdieron durante cuatro partidos a uno de sus capitanes, una lesión ante Pérez Zeledón lo dejó afuera por casi tres semanas, hasta que volvió el sábado ante el Herediano, duelo en el que jugó los 90 minutos.

Contra el Team, la Torre manuda fue declarado el jugador del partido tanto para la transmisión de FUTV como para los rojinegros en sus redes sociales, en un juego que para muchos se echó a la bolsa a figuras como Marcel Hernández.

El Machillo destaca su liderazgo y energía

Al finalizar el juego Machillo Ramírez reconoció la gran solidez que da en la zaga, por el liderazgo, potencia y condiciones en general.

“Lo viene demostrando desde el torneo anterior, es un rendimiento muy alto y necesitaba ese descanso que tuvo. La energía, las ganas y estos partidos se juegan de esa manera, él contagia eso, de ir decidido a la jugada", dijo el Machillo.

Gamboa habla de su gran momento

El defensor también habló sobre su buen momento y el nivel exponencial en su rendimiento, al punto de ser uno de los jugadores más determinantes del club para muchos hoy por hoy.

“Me siento contento de regresar, me siento muy bien, ya me hacía falta, jugar y poder ayudar a mis compañeros a tener los buenos resultados”, comentó el jugador.

Elogios que van más allá del club

El reconocimiento para lo que está haciendo Alexis va más allá de adentro del León, periodistas son muy directos que hoy por hoy luce en un nivel muy destacado.

“La importancia de Alexis en esta Liga se resume en esto, es el defensa más importante que tiene el campeón nacional, pero además de eso, es el mejor defensor que hay en el fútbol de Costa Rica por diveros motivos”.

“Su seguridad en la marca, su liderazgo, la confianza que brinda a sus compañeros. Lo fuerte que es, va bien arriba, ha mejorado mucho también con el juego de la pelota en los pies, es un jugador que ha crecido muchísimo”, opinó Anthony Porras de Radio Columbia.

Alexis Gamboa es una ficha que por su altura suma en ofensiva y defensiva. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una muralla para la Pitón

Para la Pitón contar hoy con un jugador como Gamboa a este nivel, es tener una muralla.

“Es un jugador vital para la Liga, lo fue el torneo pasado para la Liga en el que lo ganaron todo y en este se espera que pueda ser determinante de nuevo. Contar otra vez con él, la Liga gana muchísimo, la solidez defensiva primero que nada”, destacó.

La afición también lo pone en lo más alto

A nivel de afición también está siendo muy valorado y lo reconocieron los aficionados en las redes sociales de Alajuelense tras ser declaraado el juador del partido.

"Le está sobrando el torneo nacional, es la verdad ahorita lo vamos a ver internacionalmente dando lo que a él le gusta"

“Excelente Gamboa. Una muralla. Increíble como ha subido en calidad de juego y madurez. Un 100 para el muchacho”.

“Hizo ver a Marcel (gran jugador) muy mal. Bien Gamboa”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados, quienes también lo destacaron en grande.