Machillo Ramírez señaló a un rival de Alajuelense contra el que afirma no puede luchar

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, habló de manera muy directa este sábado cuando le cuestionaron sobre el arranque de los manudos, en el que suman nueve puntos en seis juegos.

Óscar Ramírez explicó porqué el arranque de Alajuelense sería complicado en general. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Machillo afirmó que desde un inicio tenía claro que los primeros cinco partidos serían muy complicados para ellos y tenía anticipado que uno de los principales rivales sería hasta un factor natural contra el que no puede hacer nada.

La explicación del Machillo al aficionado

“Yo hago siempre la ubicación porque nosotros no tenemos un canal en el que podamos decirle a la gente y a nuestros aficionados, dónde estamos posicionados, porque muchos ven y solo ven el partido sin conocer el día a día y todo lo que implica el trabajo de recuperar a los muchachos en lo físico y mental para un nuevo torneo”, destacó.

“Contra la naturaleza yo no puedo luchar”

Ramírez afirma que no se trata de una justificación ni una excusa, sino una situación física que incluso está demostrado que merma a los equipos.

Machillo Ramírez afirma que con el paso de los entrenamientos y partidos, Alajuelense se verá mejor. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“A nosotros no nos dio chance, al jugar tan seguido, no tuvimos un espacio para meter un espacio en lo físico y en lo mental era normal. Yo sabía que al arranque nos iba a costar retomar la parte competitiva, pero contra la naturaleza yo no puedo luchar, es un descenso que iba a suceder porque no pudimos meter la parte física.

“Lo físico es un complemento importante para poder tener partidos como el de hoy desde el principio en el que la dinámica fue muy buena y es lo que yo trataba de ubicar a la gente de que eso es lo que nos estaba pasando”, explicó.

Tres semanas clave para el trabajo físico

Machillo explicó que ahora tendrán tres semanas en las que podrán meter ese trabajo físico que necesitan, al no tener partidos entre semana.