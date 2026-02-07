Óscar Ramírez sorprendió “tirándole la puerta en la cara” a una pregunta que le plantearon

Óscar “Machillo” Ramírez fue tajante en medio de la conferencia de prensa en la que estaba hablando del Herediano, el técnico de Alajuelense topó con una pregunta a la que le cerró la puerta por completo y de la que no quiere saber nada.

Óscar Ramírez fue muy claro que su etapa con la Selección de Costa Rica es un capítulo cerrado por completo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Machillo no se anduvo con rodeos

A Óscar Ramírez le preguntaron si se imagina un regreso a la Selección de Costa Rica, luego de dirigir a la Tricolor en el Mundial de Rusia 2018, y no tardó ni un segundo en descartar esa opción.

“No, no muchachos, para mí eso es un capítulo cerrado, en este momento estoy con el tema de lo que pueda ayudar aquí en Alajuela, dar un poco de la parte deportiva, aportar y ver después, más adelante, pero ya el tema de selección para mí es un capítulo cerrado”.

Sin un técnico en la Sele, la opción a Ramírez no le atrae en lo más mínimo, por lo que centra toda su atención en la Liga y en juegos como el de este sábado ante los florenses.

Respeto total al Herediano

“Siempre Heredia tiene sus rasgos de equipo combativo, de equipo táctico, en este caso al mando ahora de José y con todo el respeto, creo que el equipo va a ser un partido difícil y que trataremos de ver cómo resolvemos en nuestra cancha, que la tenemos que hacer valer.

“Es un equipo muy combativo, con una estructura muy estable que maneja el profe José, creo que ha tenido el tiempo y el espacio para poder ir ganando una base importante, además que tiene una planilla muy amplia y que la está sabiendo manejar, entonces creo que es muy serio, el partido nuestro es muy serio mañana, muy duro. Ellos arrancaron bien, con buen ritmo”, explicó.

Alajuelense y Herediano se medirán este sábado en Alajuela. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Lesiones y dudas para el partido

A Ramírez además le consultaron cuáles de los jugadores que habían estado ausentes por lesión podrían jugar este sábado. Alexis Gamboa, Rashir Parkins y Aarón Salazar son algunos de los que están por fuera.

“En ese proceso están algunos, que ese es otro tema que teníamos ahí, varios muchachos que se resintieron y que hemos tratado de poder recuperar para estos momentos que vienen tan importantes; será hablar con el doctor a ver cómo han evolucionado para ver si los podemos tomar en cuenta tanto en el entrenamiento como en el mismo partido de mañana”, destacó.

La Liga busca su tercer triunfo consecutivo

Los manudos vienen de derrotar 3-1 a Guadalupe en la jornada cinco y buscan hilar su tercer triunfo al hilo, tras ganarle también a San Carlos, en un duelo clave ante el Herediano en el Alejandro Morera Soto.