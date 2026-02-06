Errol Daniels y otras leyendas de Alajuelense se dejarán ver este sábado en el Morera Soto

La afición de la Liga Deportiva Alajuelense vivirá un momento especial este sábado, en la previa del juego contra Herediano, que se jugará a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Y es que la dirigencia rojinegra le rendirá homenaje al equipo que se coronó campeón nacional en 1966 y a algunos de los jugadores que hicieron posible la obtención de este título para los leones.

“En 1966, en una final contra nuestro máximo rival y cuando todo parecía perdido, cuando el reloj marcaba el final y la ilusión se desvanecía, apareció un derechazo de un joven Edgar Núñez que cambió el destino y nos dio nuestra décima estrella”, destacó el club liguista.

El exdelantero de Alajuelense Errol Daniels recibirá un homenaje en el estadio Alejandro Morera Soto. Foto: Graciela Solís. (GRACIELA SOLIS)

Los dedicados al homenaje

Según Alajuela, algunas de las leyendas a las que se les rendirá tributo son: Carlos “Pata” Gutiérrez, Gerardo “Lalo” Chavarría, Víctor Palomino Calvo, Joaquín “Toyota” Guillén, Edgar Núñez, Errol Daniels, Enrique “Tigre” Briceño y se está a la espera de más leyendas rojinegras por confirmar.

Daniels es uno de los goleadores históricos del club erizo. Forma parte de la Galería del Deporte e hizo 191 goles en su carrera en primera división, durante 142 partidos oficiales.