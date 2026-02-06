Teleguía Deportes

Alajuelense vs. Herediano: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido?

El campeonato nacional regresa este fin de semana y el plato fuerte de la jornada 6 será el clásico provincial en el Morera Soto.

Por Hillary Chinchilla Marín

Luego del parón por las elecciones nacionales y la actividad del Torneo de Copa, el campeonato nacional vuelve este fin de semana con atractivos compromisos, entre ellos el esperado clásico provincial entre Alajuelense y Herediano, correspondiente a la jornada 6.

El duelo más atractivo de la jornada

Herediano se enfrentan Alajuelense por la jornada 12, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
16/10/2025 Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, Herediano se enfrentan Alajuelense por la jornada 12,torneo de apertura 2025 Liga Promerica (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Manudos y florenses se verán las caras en un partido que siempre genera expectativa, tanto por la rivalidad histórica como por la importancia de sumar puntos para consolidarse en los primeros puestos de la tabla.

El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto, donde Alajuelense buscará imponer su localía ante un Herediano que llega con la intención de dar el golpe como visitante.

¿A qué hora y por cuál canal ver Alajuelense vs. Herediano?

El clásico provincial se jugará este sábado a las 8 p. m. y se podrá ver en exclusiva por la señal de FUTV.

El compromiso marcará el regreso oficial del torneo local tras varias semanas de pausa y promete ser uno de los partidos más seguidos de la fecha.

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

