Ángel Zaldívar comparó a Alajuelense con uno de los equipos más importantes de Concacaf

Ángel Zaldívar, atacante de Liga Deportiva Alajuelense, dio una entrevista a Fox Sports en México en la que habló sobre su llegada a Costa Rica y algunos temas que dieron de qué hablar.

El delantero llamó la atención al comparar al cuadro rojinegro con las Chivas de Guadalajara, club en el que se formó como futbolista, y explicó las similitudes entre ambas instituciones.

Para el azteca, uno de los detalles que más le cautivó fue llegar a un club muy grande, en el que la exigencia de ganar títulos siempre va primero.

LEA MÁS: “El Inge” se roba el show en Costa Rica: La reacción de la prensa mexicana al doblete de Zaldívar

Ángel Zaldívar afirma que Alajuelense es como decir las Chivas de Guadalajara en México. (Jose Cordero/José Cordero)

“Otra de las circunstancias de las que tal vez no he hablado, es estar en un equipo que pelea cosas importantes; es algo que me llamó la atención. Para dimensionar a la gente de allá en México, Alajuelense aquí sería como las Chivas allá”, afirmó.

Presión, afición y protagonismo internacional

Zaldívar profundizó en el nivel de presión y protagonismo que implica vestir la camiseta manuda.

“Es un equipo grande que tiene que pelear todos los torneos que está, que viene de ser campeón, en el que la presión siempre está. Al estadio que vaya de visita lo llena. Esa parte me motivó mucho, poder estar en este club protagonista, que juega hasta Concacaf”, dijo.

LEA MÁS: ¡Despertó el Ángel! Zaldívar cuenta cómo se siente tras su primera gran noche con Alajuelense

La influencia de conocidos dentro del club

Zaldívar profundizó en el nivel de presión y protagonismo que implica vestir la camiseta manuda.

“Es un equipo grande que tiene que pelear todos los torneos que está, que viene de ser campeón, en el que la presión siempre está. Al estadio que vaya de visita lo llena. Esa parte me motivó mucho, poder estar en este club protagonista, que juega hasta Concacaf”, dijo.

Ángel Zaldívar lleva dos goles con Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

El reto de ser extranjero en Alajuelense

Zaldívar afirmó que se siente muy bien en Costa Rica y que tiene muy claro su rol, ahora como extranjero, lo que implica una exigencia adicional por las expectativas con las que llegó.

“Muchas veces me tocó competir contra un extranjero, sobre todo en la delantera, pero hacer el cambio son factores que también me convencieron: la gente del club, el director técnico, la afición”, comentó.

LEA MÁS: (Video) Así fue el primer gol de Ángel Zaldívar con Alajuelense

Buen inicio goleador como manudo

Ángel Zaldívar suma dos goles con la camiseta rojinegra, ambos anotados la semana pasada ante Guadalupe FC.