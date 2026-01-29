“El Inge” se roba el show en Costa Rica: La reacción de la prensa mexicana al doblete de Zaldívar

Los primeros dos goles de Ángel Zaldívar con Alajuelense retumbaron hasta México, donde varios medios de comunicación y periodistas destacaron su accionar.

El delantero azteca anotó este martes un doblete ante Guadalupe, en un juego en el que fue figura, lo que no pasó inadvertido en su país, tras ser un jugador reconocido.

Ángel Zaldívar celebró sus primeros goles con Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Mediotiempo destaca el show de “El Inge”

Mediotiempo.com, una de las páginas deportivas más seguidas en México, destacó lo hecho por “El Inge” y hasta bromeó que hasta de autogol se fue.

“Luego de dejar el futbol mexicano y emigrar a Costa Rica para unirse al Alajuelense, Ángel Zaldívar ya comenzó a brillar con su nueva escuadra, con la que ya mostró su potencial como goleador en el juego ante Guadalupe FC.

“El futbolista mexicano se robó el show del partido al lucirse con un doblete en la victoria de 3-1 que consiguió su equipo en la Jornada 5 de la Liga de Costa Rica, que ahora lidera Cartaginés“, destacó el medio.

Reconocimiento en TUDN, ESPN y otros portales

Ángel Zaldívar afirmó que fue muy bien recibido por sus compañeros en Alajuelense. (Jose Cordero/Jose Cordero)

En México, Zaldívar jugó en primera división con las Chivas de Guadalajara, Monterrey, Puebla, San Luis y FC Juárez, equipo del que proviene del balompié azteca.

Programas como Furia Deportiva de la cadena TUDN, destacaron sus goles, así como en ESPN México y en otros portales como Plano Deportivo.

“El ex goleador del Atlético de San Luis se luce en Costa Rica con un doblete espectacular ante Guadalupe FC. Qué nivel del coloso mexicano”, indicaron.

Zaldívar habla de su adaptación en Alajuelense

Por su parte, el atacante afirmó que se siente con mucha confianza y que poco a poco irá tomando mejor ritmo y espera que lleguen más goles pronto.

“Estoy tomando ritmo, vengo de un tiempo sin entrenar con el equipo y poco a poco me siento mejor en el campo, con ritmo, entendiendo a mis compañeros, a la Liga y, la verdad, es que estoy muy contento con aportar y que el equipo haya conseguido el triunfo”.

Acerca de cómo lo ha recibido el grupo en estos primeros días como rojinegro, Ángel comentó:

“Muy bien, la verdad es que es un excelente grupo, me han recibido todos muy bien y han hecho que el proceso de adaptación sea más rápido”, añadió.

El delantero de 31 años firmó con Alajuelense hasta julio del 2027.