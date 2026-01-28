Torneo Nacional

(Video) Así fue el primer gol de Ángel Zaldívar con Alajuelense

Ángel Zaldívar se estrenó en el marco erizo con este tanto

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

El mexicano Ángel Zaldívar marcó su primer gol con Alajuelense este martes, apenas a los tres minutos del encuentro ante Guadalupe FC.

El atacante azteca anotó en la primera jugada que le quedó, en la que se aprovechó de una bola que le quedó en el área pequeña para vacunar al cuadro de la rosa.

LEA MÁS: Ángel Zaldívar muestra su recorrido por el centro de San José en redes sociales

27/01/2025, San José, Guadalupe, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 5 del torneo de clausura 2026 entre Guadalupe FC y Liga Deportiva Alajuelense.
Ángel Zaldívar hizo su primer tanto con Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

La jugada que definió Zaldívar

Celso Borges cobró un tiro de esquina más abajo del punto de penal, Santiago van der Putten pivoteó con un buen cabezazo y la bola cayó al primero palo en el que estaba Ángel para definir pese a la marca.

Zaldívar se dio media vuelta y definió de zurda de buena manera, en el que es su tercer partido con los erizos, el segundo como titular.

Alajuelense, al cierre de esta nota, le gana 2-0 a Guada.

LEA MÁS: Alajuelense da buenas noticias con el regreso de una de sus fichas más importantes

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseÁngel ZaldívarMéxico
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.