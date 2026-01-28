(Video) Así fue el primer gol de Ángel Zaldívar con Alajuelense

El mexicano Ángel Zaldívar marcó su primer gol con Alajuelense este martes, apenas a los tres minutos del encuentro ante Guadalupe FC.
El atacante azteca anotó en la primera jugada que le quedó, en la que se aprovechó de una bola que le quedó en el área pequeña para vacunar al cuadro de la rosa.
La jugada que definió Zaldívar
Celso Borges cobró un tiro de esquina más abajo del punto de penal, Santiago van der Putten pivoteó con un buen cabezazo y la bola cayó al primero palo en el que estaba Ángel para definir pese a la marca.
Zaldívar se dio media vuelta y definió de zurda de buena manera, en el que es su tercer partido con los erizos, el segundo como titular.
Alajuelense, al cierre de esta nota, le gana 2-0 a Guada.
⏰ 3’ Gol de Ángel Zaldivar y Alajuelense golpea rápido en el juego ante Guadalupe. pic.twitter.com/rRaww2OOU4— FUTV (@FUTVCR) January 28, 2026