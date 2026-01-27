Alajuelense da buenas noticias con el regreso de una de sus fichas más importantes

Alajuelense se enfrentará este martes a las 6 p.m. a Guadalupe FC, por la quinta fecha del Clausura 2026, en el estadio Colleya Fonseca en Guadalupe.

Una de las noticias que alegrará a muchos manudos es el regreso de Anthony Hernández, quien estará en la suplencia.

Anthony Hernández volvió a la convocatoria con Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

En la convocatoria también entró Malcom Pilone, quien estará en la suplencia y podría debutar como rojinegro, mientras que José Alvarado, otro de los refuerzos recientes, repite tras jugar unos minutos ante San Carlos.

La alineación de Alajuelense ante Guadalupe

Los manudos salen al campo con Washington Ortega; Santiago van der Putten, Alexis Aarón Salazar, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita; Alejandro Bran, Celso Borges, Creichel Pérez, Jeison Lucumí; Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar.