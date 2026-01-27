Torneo Nacional

Alajuelense da buenas noticias con el regreso de una de sus fichas más importantes

Alajuelense contará con una banca más robusta este martes ante Guadalupe.

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Alajuelense se enfrentará este martes a las 6 p.m. a Guadalupe FC, por la quinta fecha del Clausura 2026, en el estadio Colleya Fonseca en Guadalupe.

Una de las noticias que alegrará a muchos manudos es el regreso de Anthony Hernández, quien estará en la suplencia.

30/08/2025/ juego entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el clásico nacional en la jornada 6 del torneo clausura 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John
Anthony Hernández volvió a la convocatoria con Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

En la convocatoria también entró Malcom Pilone, quien estará en la suplencia y podría debutar como rojinegro, mientras que José Alvarado, otro de los refuerzos recientes, repite tras jugar unos minutos ante San Carlos.

La alineación de Alajuelense ante Guadalupe

Los manudos salen al campo con Washington Ortega; Santiago van der Putten, Alexis Aarón Salazar, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita; Alejandro Bran, Celso Borges, Creichel Pérez, Jeison Lucumí; Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar.

Alineación de Alajuelense ante Guadalupe.
Alineación de Alajuelense ante Guadalupe. (Prensa LDA/Prensa LDA)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseGuadalupeAnthony Hernández
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.