Alajuelense vs. Liberia: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de este jueves?

Tras coronarse campeón del torneo anterior, Liga Deportiva Alajuelense arranca este jueves su participación en el Campeonato de Clausura 2026, cuando reciba al Municipal Liberia en el estadio Alejandro Morera Soto, en un partido que promete ambiente de fiesta con su afición.

El conjunto manudo inicia la defensa del título con la obligación de sumar desde el primer compromiso, luego de que Herediano y Cartaginés arrancaran el torneo con victoria, mientras que Saprissa solo logró sumar un punto en su debut.

13/12/2025 Alajuela, Estadio Morera Soto, Liga Deportiva Alajuelense se enfrenta en el segundo partido de semifinal contra el Municipal Liberia, partido decisivo para el pase a la final. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un arranque con presión para el campeón

El duelo ante Liberia cobra especial relevancia para Alajuelense, que necesita ganar para no perder terreno desde el inicio del campeonato, en una fase regular donde cada punto puede marcar diferencia en la lucha por la clasificación.

La expectativa es alta en el Morera Soto, donde la afición rojinegra espera acompañar al equipo en su primer paso rumbo a la defensa del título nacional.

¿A qué hora y por cuál canal ver el partido?

El partido entre Alajuelense y Municipal Liberia se disputará este:

Día: Jueves

Jueves Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Alejandro Morera Soto

La transmisión será exclusiva por FUTV, única señal habilitada para seguir el encuentro en vivo.

Liga Deportiva Alajuelense vendió todas las entradas para el partido de este 15 de enero contra el Municipal Liberia, por lo que se espera una fiesta manuda (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

