Ronaldo Cisneros revela lo que le dijo a Ángel Zaldívar antes de que este fichara con Alajuelense

En la Liga Deportiva Alajuelense hay mucha expectativa con el refuerzo del mexicano Ángel Zaldívar, tras el acierto que ha sido la llegada de Ronaldo Cisneros al club.

El delantero liguista, que marcó su primer gol del semestre contra Liberia en el empate a dos en el Morera Soto, comentó lo que significa para él tener a Ángel de compañero y, además, habló sobre el estilo de juego del nuevo ariete del campeón nacional.

Ronaldo Cisneros habló del nuevo refuerzo de Alajuelense, Ángel Zaldívar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Muy importante, qué bueno que llega Ángel, es un jugador de calidad que nos viene a aportar su granito de arena y, como todos en el equipo, esperamos que se adapte a la dinámica del equipo. Vamos a tratar de que se sienta cómodo lo más pronto posible y le vamos a estar ayudando en todo lo que pueda y, obviamente, el club, directiva y cuerpo técnico estamos para que se sienta cómodo lo más pronto posible”, afirmó Ronaldo.

LEA MÁS: ¿Cuál equipo sufrió más expulsiones en el 2025 y cuál quedó más veces en ventaja por una roja al rival?

En cuanto a las características del juego de Zaldívar, Cisneros comentó lo siguiente:

“Ángel es un jugador que juega muy bien de espaldas, que sabe aguantar muy bien el balón, muy intenso, sabe ocupar muy bien los espacios, sabe ganar las espaldas, posicionarse bien; ya ustedes lo irán conociendo, dejemos que su rendimiento vaya hablando. Es un gran jugador y esperemos que lo más pronto posible se vaya sintiendo cómodo en la cancha”, aseguró el azteca ante la consulta de La Teja.

Ángel Zaldívar ya se encuentra en Costa Rica y de inmediato se integró a Liga Deportiva Alajuelense (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El ariete liguista comentó que habló con Ángel Zaldívar antes de que fichara.

“Fue una decisión que la tomó él con su familia. Si bien hablamos antes de su llegada, yo creo que la tomó él al 100 por ciento, pero sí hubo una comunicación antes de su llegada; yo solo hablé cosas buenas de acá”, reveló el número 18 rojinegro en zona mixta luego del empate contra Liberia a dos tantos.

LEA MÁS: Estas son las primeras declaraciones de Roberto Artavia como presidente del Saprissa

En cuanto a comenzar el campeonato con otro gol, Ronaldo aseguró que lo más importante es lo colectivo.

“Obvio que me gustaría anotar en cada partido, pero siempre digo que lo más importante es lo colectivo sobre lo individual, creo que ese fue el éxito del torneo pasado, que nadie puso por encima sus objetivos personales y el resultado fue la Centroamericana y la 31, y esa es la misma idea: seguir trabajando con la misma humildad”, sentenció Cisneros tras el partido.