Machillo Ramírez habla sobre la ventaja que tienen otros equipos sobre Alajuelense

Óscar “Machillo” Ramírez, entrenador de Alajuelense, muy fiel a su estilo, le habló con mucha sinceridad a la afición sobre algunas cosas en este inicio de torneo.

El técnico rojinegro contó que el tiempo de trabajo será escaso, que tienen muchos partidos en el calendario y que deberán ir resolviendo sobre la marcha para recuperar el tiempo tras la final del Apertura 2025.

Machillo Ramírez fue muy sincero sobre lo que podría ser el arranque del torneo para Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La desventaja frente a rivales con más preparación

Ramírez siente alguna desventaja con otros equipos que tuvieron dos o hasta cuatro semanas más de preparación previo al arranque del certamen.

“Nosotros tenemos poco espacio, al competir en dos torneos en el semestre pasado, lidiar con eso y lo que se obtuvo es complejo, dar espacio y volver a la efervescencia. Hay ventaja de los equipos que no lograron clasificar y lo sentimos en los primeros 25 minutos”, dijo.

Un proceso que requiere partidos y paciencia

El Machillo indicó que necesitarán unos partidos para acomodarse de nuevo a lo que estaban trabajando.

“Es un proceso de ritmo, entre más partidos juguemos agarraremos eso. Liberia nos lleva dos semanas de preparación, otros nos llevan cuatro semanas. Era una olla de presión, hay que descompresionarnos de todo, de los torneos, del descanso, de bajar la fuerza y estos partidos nos ayudarán, pero el tema es la puntuación (en la tabla)”.

Alajuelense necesita volver a encaminarse tras ganar el título nacional en diciembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cinco partidos para volver al nivel competitivo

“No es fácil volver a reactivar la parte competitiva, a recuperar ritmo, eso se notó, hay que ubicarse, los liguistas debemos saber que tenemos que lidiar con eso los próximos cinco partidos”, comentó.

Agenda cargada y reto internacional en el horizonte

Alajuelense jugará por mes y medio el torneo nacional y en marzo deberá enfrentar los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, serie en la que ya están sembrados y enfrentarán al ganador de Los Ángeles FC y el Real España de Honduras.