Alajuelense inicia la defensa del título ante Liberia con un debutante y este once

Alajuelense se enfrentará este jueves a las 8 p.m. ante el Municipal Liberia, en el arranque del Clausura 2026, partido con el que celebrará, en un llenazo con su afición, el campeonato nacional conseguido en diciembre.

En el primer once del 2026, los manudos tiraron un equipo similar al que ganaron la final anterior ante el Saprissa, aunque destaca la aparición de Kenneth Vargas en su alineación titular.

LEA MÁS: Alajuelense la tiene muy clara para el 2026: Que nadie lo baje de su trono

Los manudos salen al campo con Bayron Mora; Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita; Alejandro Bran, Celso Borges, Creichel Pérez, Joel Campbell; Ronaldo Cisneros y Kenneth Vargas.

Alineación de Alajuelense ante Liberia (Prensa LDA/Prensa LDA)

Fuera de convocatoria quedaron grandes figuras por lesión, según indicaron los erizos.

“Anthony Hernández presenta una lesión muscular desde la final y Washington Ortega se encuentra en la etapa final de su recuperación”, destacaron.

LEA MÁS: “Yo quería irme a la Liga”: Kenneth Vargas confiesa por qué dejó Herediano por Alajuelense

En el bando liberiano, llama la atención ver que John Paul Ruiz será titular ante sus excompañeros.

Los pamperos salen con Anthony Monreal, Joaquín Huertas, Yeison Molina, John Paul Ruiz, Cristhian Reyes, Sebastián Padilla, Malcom Pilone, Mauricio Villalobos, Randy Ramírez, Alonso Hernández y Fernando Lesme.

LEA MÁS: Un jugador clave del Municipal Liberia hace maletas para convertirse en legionario