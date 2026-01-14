Deportes

Un jugador clave del Municipal Liberia hace maletas para convertirse en legionario

“El oriundo de Campabadal de Turrialba registró 41 partidos con Municipal Liberia, donde registró 4 goles y 6 asistencias”, mencionó el equipo

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Un jugador clave en el Municipal Liberia hará maletas y se convertirá en legionario.

Este viernes, el cuadro aurinegro confirmó que el mediocampista Gabriel Leiva no seguirá en la institución.

“Gracias por defender nuestros colores con entrega, profesionalismo y compromiso. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos retos”, destacó el club.

LEA MÁS: La ambiciosa meta del Municipal Liberia para el Clausura 2026

Gabriel Leiva Fred Juárez Liberia Torneo Clausura 2025 16 de abril del 2025 Cortesía: Municipal Liberia
Gabriel Leiva (derecha) no formará parte del Municipal Liberia y se irá al fútbol de Honduras. Foto: prensa ML. (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)

El futuro de Gabriel Leiva

El Municipal Liberia mencionó que Leiva será uno de los refuerzos de los Potros de Olancho, equipo de la primera división de Honduras.

“El oriundo de Campabadal de Turrialba registró 41 partidos con Municipal Liberia, con el que registró 4 goles y 6 asistencias”, mencionó el equipo a través de su grupo de prensa.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Gabriel LeivaMunicipal Liberia
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.