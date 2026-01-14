Un jugador clave del Municipal Liberia hace maletas para convertirse en legionario

Un jugador clave en el Municipal Liberia hará maletas y se convertirá en legionario.

Este viernes, el cuadro aurinegro confirmó que el mediocampista Gabriel Leiva no seguirá en la institución.

“Gracias por defender nuestros colores con entrega, profesionalismo y compromiso. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos retos”, destacó el club.

Gabriel Leiva (derecha) no formará parte del Municipal Liberia y se irá al fútbol de Honduras. Foto: prensa ML. (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)

El futuro de Gabriel Leiva

El Municipal Liberia mencionó que Leiva será uno de los refuerzos de los Potros de Olancho, equipo de la primera división de Honduras.

“El oriundo de Campabadal de Turrialba registró 41 partidos con Municipal Liberia, con el que registró 4 goles y 6 asistencias”, mencionó el equipo a través de su grupo de prensa.