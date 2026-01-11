La ambiciosa meta del Municipal Liberia para el Clausura 2026

Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia, dejó claro que el equipo pampero quiere volver a ser protagonista en el Clausura 2026, luego del buen semestre anterior que los metió entre los cuatro mejores del campeonato.

El dirigente colombiano conversó con La Teja, de cara al inicio del campeonato nacional y expresó que aunque la planificación de meta se hace por temporada, es decir, de junio a junio, los objetivos inmediatos están bien definidos: clasificar de nuevo, pelear por el campeonato y buscar un boleto a la Copa Centroamericana.

Eusse añadió que la planilla no está del todo cerrada, mientras hayan jugadores que cumplan con lo que quiere el técnico José Saturnino Cardozo, a quien calificó como un trabajador incansable y muy consciente de la realidad presupuestaria del club.

Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia conversó con La Teja sobre los objetivos del cuadro aurinegro para el Clausura 2026. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La planilla: Porteros: Antonny Monreal, Daniel Villegas, Joel Castrillo. Defensas: Daniel Chacón, Christian Reyes, Yeison Molina, Joaquín Huertas, Adrián Chévez, Waylon Francis, Shawn Johnson, Fabrizio Zúñiga, Elías Farrier, José Ulate. Volantes: Jared Ríos, Kevin Cabezas, Malcolm Pilone, Sebastián Padilla, Ricardo Peña, Gabriel Leiva, Alí Villarreal, Delanteros: Jesús Henestrosa, Randy Ramírez, Paul González, Lorenzo Orellano, Jossimar Pemberton, Paul González, Emiliano Darcia, Nery Reyes.

Lo que se viene

- ¿A qué apuesta el Municipal Liberia para el Clausura 2026, luego de lo logrado por el club en el semestre pasado?

Nosotros planificamos el torneo por año, vamos de junio a junio, pero por supuesto que trazamos objetivos a corto plazo y uno era el paso que dimos el semestre pasado, que era meternos entre lo cuatro y así sucedió.

Esperamos que este torneo podamos volver a clasificar, buscar el campeonato y, por ende, ir a la Copa Centroamericana

- ¿Qué aprendieron del torneo anterior?

La enseñanza más grande que tuvimos es que hicimos una primera vuelta espectacular, la segunda vuelta nos costó un poco y también hubo un aprendizaje para los jóvenes, porque para ellos es más complejo y para algunos era la primera vez en que iban a enfrentarse en semifinales.

El Municipal Liberia buscará nuevamente avanzar a las instancias finales del torneo tico. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Y lo que más me llena de emociones es ver siete u ocho juveniles jugar en el primer equipo. Creo que fuimos el equipo con más minutos en la regla sub-21 y eso me llena de emoción porque venimos trabajando desde abajo, muy silenciosamente, pero con resultados muy positivos en nuestras ligas menores y eso es lo que me llena de satisfacción

Me parece que el pueblo liberiano y todos los que estamos involucrados en el fútbol estamos muy felices por lo que estamos haciendo y espero que se consoliden, que den el salto que se necesita y además, en lo administrativo estamos muy satisfechos porque se demostró que con poco presupuesto se pueden hacer las cosas bien.

Salidas: Barlon Sequeira, Johan Cortés, Freddy Álvarez, Keysher Fuller. Llegadas: Mauricio Villalobos, Abner Hudson, Yoserth Hernández, Douglas Sequeira, John Paul Ruiz, Erick Torres.

El Municipal Liberia debutará en el Clausura 2026 contra Alajuelense, este jueves a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿La planilla ya está cerrada?

Por ahí puede ser que el profe (José Saturnino Cardozo) quiera ahí o surja la oportunidad de tener a alguien que cumpla no sólo con las expectativas deportivas, somos muy exigentes en llevar jugadores que sean buenas personas y pueda que haya un espacio y para eso nos reservamos una parte del presupuesto.

- ¿Y qué destaca del trabajo del técnico?

Es una persona espectacular, es lo primero que rescato de él, es un tipo muy trabajador y sobre todo muy consciente en donde está, por la parte presupuestal, en el sentido de que si fuéramos a competir con un equipo mexicano, así ya de segunda tercera división, que requiera sus servicios no tenemos el presupuesto para competir con ellos.

Desde el momento en que llegó hablamos, le gustó el proyecto y ha aportado muchísimo en su experiencia, pero sobre todo la forma de trabajar, creo que que ha cambiado el club en todos los sentidos y sobre todo el manejo del grupo, es demasiado bueno y eso los jugadores lo han llevado al campo y por ende, los resultados.