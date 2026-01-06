Antonny Monreal habló de su presente en Liberia y esto dijo de los aficionados que lo querían en Saprissa

Al portero Antonny Monreal no solo le sobran reflejos bajo los tres palos del Municipal Liberia, sino que también le sobra “techo” para pensar en grande.

El arquero mexicano, quien es licenciado en Administración de Empresas, se ha convertido en una verdadera muralla en la pampa, gracias a sus ganas de crecer como profesional y como persona y a un corazón que ya se siente más tico que el gallo pinto.

Monreal tiene dos metas claras para el 2026: coronarse campeón con el equipo de la Ciudad Blanca y además, a los 31 años, sueña con convertirse en jugador de la Selección Nacional de México.

Antonny conversó con La Teja y reveló que vive con sus papás, don Elpidio y doña Amparo, desde hace seis meses y comentó que está enamorado de las bellezas de nuestro país. Además, es un amante de la lectura y destacó la clave para trascender en el equipo guancasteco.

El portero Antonny Monreal vive con sus papás, Elpidio y doña Amparo desde hace seis meses. Foto: Instagram Antonny Monreal. (Foto: Instagram Antonny Monreal. /Foto: Instagram Antonny Monreal.)

Más personal: En Costa Rica se volvió amante al café y le gusta la lectura. Su libro preferido es El secreto. Le encanta ir a pasear, especialmente disfrutar de los volcanes de este país y uno de sus lugares favoritos es la playa.

Con metas claras

- ¿Cómo se ha sentido en Costa Rica?

Muy cómodo, llegué a Costa Rica en el 2020 para jugar con el Municipal Grecia y en ese momento no conocía nada, pero de inmediato quedé encantado con toda la biodiversidad, fue muy sorprendente ver la vegetación, la flora y fauna que hay en este país.

Antonny Monreal más allá de la portería

Además, la gente desde el día uno me recibió muy bien, los ticos son muy cálidos y me hicieron sentir como en casa y me adapté muy rápido a la vida en Costa Rica y ahora que estoy en Guanacaste me siento muy bien, es una zona muy linda.

Actualmente vivo con mis papás, hace seis meses se vinieron para acá y son una parte fundamental para mí y mi hermano Ernesto está en Guatemala, jugando para el Comunicaciones (es defensa).

El portero Antonny Monreal llegó al Municipal Liberia a inicios del 2025. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Cuál ha sido la clave para el crecimiento del equipo?

El trabajo, aplicar cada día la metodología del profe Cardozo, que todos la hemos asimilado rápidamente y la exigencia diaria, porque hay que luchar por el puesto todos los días y uno no se puede relajar, porque siempre hay un compañero empujando atrás.

Además, todos estamos comprometidos en hacer crecer al club, tener la mente abierta para cambiar y mejorar lo que se debe mejorar y gracias a Dios, el torneo pasado fue muy bueno, porque así nos lo propusimos, hacer una buena campaña.

- ¿Cuál ha sido el momento más complicado que ha enfrentado en el país?

A finales del 2024 terminé lesionado, mientras estaba con la ADG, sufrí un desgarre y pese a eso, en Liberia apostaron por mí y me ayudaron a recuperarme.

Gracias a Dios, en ese momento me dijeron “no hay problema, nosotros te recuperamos, te vamos a dar terapia, te ayudaremos a recuperarte para que estés para el próximo torneo y pude jugar desde el inicio del torneo con Liberia y estoy contento porque sigo con ellos hasta diciembre de este año.

A Antonny Monreal le encanta la playa. Foto: Instagram Antonny Monreal. (Foto: Instagram Antonny Monreal. /Foto: Instagram Antonny Monreal.)

- ¿Cuánto ha cambiado Anthony desde que llegó a Costa Rica?

Creo que muchísimo y no por el hecho de que no hiciera las cosas bien antes, sino porque el ir jugando, el tener una regularidad, te va dando tanto la experiencia y el ir aplicando los conceptos que aprendiste en algún momento durante tu formación, es al final de cuentas lo que te va catapultando a que tu carrera crezca o no crezca.

En mi caso, la disciplina y el trabajo y contar con un método de mejora continua. Soy licenciado en Administración de Empresas y uso una filosofía japonesa y me gusta aprender, yo no soy dueño de la verdad y por más que uno tenga cierta cantidad de partidos jugados uno nunca deja de aprender.

- ¿Cuál es su propósito para este año?

En lo grupal es ser campeón, así tal cual. El torneo pasado hicimos un gran torneo y por ahí yo he escuchado gente que dice, “dejaron la vara muy alta.” y ojalá la podamos superar y estoy seguro que la vamos a superar.

Y otro de los objetivos es ir por la Copa Centroamericana, quiero regresar a este torneo, lo veo como una revancha (jugó en el 2024 con Guanacasteca) y quiero avanzar en este certamen y sigo soñando con llegar a la Selección Nacional.

Sé que tengo 31 años, pero si se presenta la oportunidad de ir a la Selección Nacional lo acepto, me gustan los retos, no me dan miedo y no me asusto por enfrentar nuevos retos.

Antonny Monreal tiene contrato con el Municipal Liberia, hasta diciembre del 2026. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

- ¿Qué opina de la gente que lo veía como el nuevo refuerzo del Saprissa?

Agradecerle a la gente, porque gracias a Dios durante el tiempo en que he estado acá, la gente me ha ido ubicando y casi en cualquier lugar al que voy hay una persona que me ubica y me saluda y me dice, “qué buen portero, qué gusto, qué gusto verlo atajar y cositas así.”

Y de igual manera por las redes sociales uno se va enterando también de esos comentarios y el apoyo también de la afición.

En este momento estoy comprometido con Liberia, tengo contrato vigente aquí y si en algún momento se diera, como te digo, si decidiera dar el salto, ya sea a Saprissa o a cualquier otro equipo, bienvenido sea.