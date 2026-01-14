“Yo quería irme a la Liga”: Kenneth Vargas confiesa por qué dejó Herediano por Alajuelense

Kenneth Vargas profundizó por primera vez sobre los motivos por los que se fue para Alajuelense y qué fue lo que medió para decirle adiós al Herediano.

En una entrevista con el programa El Picadito, en radio Monumental, el fichaje rojinegro afirmó que dejó el Team por decisión propia porque quería irse a Alajuelense.

Kenneth Vargas afirma estar muy motivado de llegar a Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El futbolista afirmó que cuando se le acercaron de la Liga, nunca tuvo otra oferta en consideración y supo que ese era el paso que quería dar en su carrera.

“Mi representante empezó a hablar conmigo, a contarme la situación y en ese momento, yo estaba enfocado en lo que estaba pasando con la Selección y yo me quedé pensando en lo que me habían comentado, que querían que yo fuera a jugar a la Liga y la verdad que todo me lo pusieron como en bandeja de plata”.

La espinita de jugar en Primera con la Liga

“Yo desde pequeñito jugué en la Liga y como que tenía esa espinita de jugar en Primera División con la Liga y por así decirlo, cuando me lo comentaron nunca lo negué, siempre lo tuve muy presente y se dio la oportunidad”, explicó.

Huevito contó que tenía una oferta para seguir en Herediano y que junto a su familia, él fue quien tomó la decisión, pero hasta que había acabado de competir con los florenses.

“Los dos equipos se interesaron por mí, tomé la decisión que creo que era correcta para mi familia, para mí, lo mejor para mi carrera y me decidí por la Liga”.

“También tengo libertad de escoger dónde quiero estar”

Kenneth Vargas afirma que dejó el Herediano en buenos términos. (Mayela López/Mayela López)

“Los equipos siempre van a estar por encima del jugador en la toma de decisiones, pero yo también tengo ese cierto poder de ver dónde me gustaría estar, dónde me gustaría ir. Pasa por los clubes, pero también tengo cierta libertad de escoger dónde me gustaría ir”.

“Cuando me empezaron a comentar las ofertas que había, yo fui el que me incliné por venir a la Liga, tenía muchas ganas y la verdad que todo se dio muy fácil y estoy bastante agradecido”, destacó.

Óscar Ramírez, clave en su decisión

¿Qué tenía la oferta manuda que lo hizo elegirla? ¿Qué fue lo que más lo sedujo? Vargas afirmó que Óscar Ramírez tuvo mucho qué ver.

“Fue más que todo por lo que representa la Liga en el país, creo que todo lo que es la institución a uno como profesional y futbolista lo potencia muchísimo para siempre ser mejor. Esa fue una de las cosas que más me motivó para escoger a la Liga y que toda mi infancia la hice acá y me hubiese gustado tener ese paso en Primera con Alajuelense”.

“El profe es una leyenda en la institución y todo lo que él sabe le ayuda bastante a uno para mejorar como persona y jugador. Espero que me ayude a potenciar mi nivel, ya he hablado muchísimo con él y eso es todo. Estoy contento de estar acá y de tener a un entrenador como el Machillo”, agregó.

Óscar Ramírez fue uno de los factores que influyó en la decisión de Keneth Vargas de fichar por Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Salida en buenos términos del Herediano

Vargas cerró diciendo que del Herediano salió sin ningún problema y muy agradecido.

“Al final de cuentas todos saben mi pasado con Herediano y aprovecho la ocasión para aclarar que yo salí bien, fui claro y les agradezco por toda la oportunidad, pero al final, esto es fútbol y cada quien ve por sus intereses propios y yo tomé la decisión de ir a la Liga, que es lo que yo quería y es lo más importante”, finalizó.