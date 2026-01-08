Deportes

Kenneth Vargas expresó su sentir tras visitar el Morera Soto como jugador de Alajuelense

Kenneth Vargas envió un mensaje tras su visita al Morera Soto

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Kenneth Vargas, por ahora el único refuerzo de Alajuelense, mantiene a la afición con alta expectativa desde que se confirmó su incorporación para el Clausura 2026.

El atacante, conocido como Huevito, se ganó un lugar en el plantel gracias a sus condiciones futbolísticas y a la confianza del técnico Óscar Ramírez.

Un mensaje que ilusiona a la afición

Este miércoles, el jugador compartió varias imágenes en el estadio Alejandro Morera Soto, acompañado de su hijo, y dejó un mensaje que no pasó desapercibido entre los seguidores rojinegros.

Kenneth Vargas
Kenneth Vargas compartió varias fotografías tras visitar el Morera Soto. (Rubén MC/Instagram)

“Mi nuevo hogar. Muy feliz de estar por acá y tener esta oportunidad, con muchas ganas y motivación de que esto empiece”.

Lo que viene para Alajuelense

El equipo se prepara para su debut en el torneo y Alajuelense recibirá al Municipal Liberia el próximo 15 de enero a las 8 p.m., donde se espera que el deportista pueda debutar.

Kenneth Vargas
Kenneth Vargas posó con su pequeño hijo. (Rubén MC/Instagram)
