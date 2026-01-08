Kenneth Vargas expresó su sentir tras visitar el Morera Soto como jugador de Alajuelense

Kenneth Vargas, por ahora el único refuerzo de Alajuelense, mantiene a la afición con alta expectativa desde que se confirmó su incorporación para el Clausura 2026.
El atacante, conocido como Huevito, se ganó un lugar en el plantel gracias a sus condiciones futbolísticas y a la confianza del técnico Óscar Ramírez.
Un mensaje que ilusiona a la afición
Este miércoles, el jugador compartió varias imágenes en el estadio Alejandro Morera Soto, acompañado de su hijo, y dejó un mensaje que no pasó desapercibido entre los seguidores rojinegros.
“Mi nuevo hogar. Muy feliz de estar por acá y tener esta oportunidad, con muchas ganas y motivación de que esto empiece”.
Lo que viene para Alajuelense
El equipo se prepara para su debut en el torneo y Alajuelense recibirá al Municipal Liberia el próximo 15 de enero a las 8 p.m., donde se espera que el deportista pueda debutar.