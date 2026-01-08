Saprissa perdió un espacio en el trono del fútbol de Centroamérica

El Olimpia derrotó 1-0 al Marathón y se proclamó bicampeón del fútbol hondureño, con lo que llegó a 40 títulos en esa liga, igualando a Saprissa como el club más ganador del área.

Los albos triunfaron con un tanto de José Mario Pinto al minuto 55, resultado con el que ganaron 3-2 en el marcador global para alzarse con la copa.

Olimpia se consolidó como campeón de Honduras al derrotar a Marathón (Tomado de X de Olimpia/Tomado de X de Olimpia)

Morbo en Costa Rica por el récord

La final catracha tenía cierto morbo en Costa Rica, dado que si el León blanco conseguía el título igualaba en copas locales a los morados, por lo que ticos y hondureños comparten ahora la primera posición como los más ganadores del área.

Los morados no alzaron la copa en los últimos tres torneos, situación que permitió que Olimpia recortara distancia hasta igualar la cifra histórica.

Saprissa dejó ir el trono en solitario del equipo más ganador de Centroamérica. (JOHN DURAN/John Durán)

Duelo directo por el trono regional

Para el torneo que está por arrancar en ambos países, se disputará el sitio de más ganador del área, si es que uno queda campeón y el otro no, lo que añade expectativa máxima a la próxima temporada.