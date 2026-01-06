Desde Honduras hicieron esta revelación sobre uno de jugadores que ha sido relacionado con Alajuelense

Uno de los jugadores que ha sonado con cercanía para llegar a Alajuelense es el hondureño Jorge Álvarez, una de las estrellas del Olimpia de Honduras.

El nombre del volante catracho está en la órbita del fútbol tico desde hace varias semanas, pues además de los rojinegros hasta ha sonado para Herediano.

LEA MÁS: Carlos Vela habló de frente sobre los refuerzos que tanto pide la afición de Alajuelense

Alajuelense no ha presentado una oferta por Jorge Álvarez indicó el presidente del Olimpia. (Jose Cordero/José Cordero)

Sin una oferta por Jorge Álvarez

Pese a todos los rumores que suenan alrededor de Álvarez, el Olimpia no tiene una oferta por el futbolista de parte de ningún club tico indicaron en el club.

“Jorge tiene contrato con el equipo, tiene contrato por más tiempo y hasta el momento no hemos tenido ninguna comunicación o propuesta alguna”, comentó Rafael Villeda, presidente del cuadro albo.

Pese a no contar con una oferta formal, el directivo no le cerró la puerta a que pueda aceptar alguna, siempre y cuando sea algo realmente atractivo.

LEA MÁS: Alajuelense volvió a entrenar este sábado y dejó ver un curioso detalle de Kenneth Vargas

“Si se da alguna propuesta, pues la analizaremos, obviamente esperando que sea algo de verdad para mejorar para él, si es una mejora realmente, se analizará y se la brindará la oportunidad”, indicó.

Carlos Vela está en búsqueda de refuerzos para Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Figura del fútbol hondureño

Álvarez es figura de la selección hondureña y está en el León catracho desde el 2019.

“Sino llega una oferta así, él seguirá acá en el equipo, tiene contrato por más de un año aún y nuestro interés es que siga jugando con nosotros”, agregó.

En Alajuelense indicaron el domingo que Álvarez es un gran jugador, pero no reconocieron si está o no en sus planes.