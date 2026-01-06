Celso Borges se codea con Lionel Messi y James Rodríguez en importante listado

El 2025 fue un gran año para Celso Borges y el capitán de Alajuelense fue reconocido como el mejor jugador de Costa Rica, de acuerdo con un sitio especializado en estadísticas.

El volante rojinegro aparece en un listado publicado por Sofascore, como el jugador mejor valorado de cada país latinoamericano, compartiendo méritos con jugadores como Lionel Messi y James Rodríguez.

Celso Borges se codea con Lionel Messi en un importante listado. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El listado de Sofascore

Sofascore publicó un listado de 20 futbolistas y cada uno de ellos recibió una calificación, luego de jugar más de 30 partidos.

El astro del Inter Miami recibió una calificación de 8,37 puntos y Celso está siete puestos abajo, con una nota de 7,55, después de 51 juegos disputados en el 2025.

En el listado aparecen otros jugadores como el mexicano Alexis Vega, del Toluca, y el brasileño Evander, del Cincinnati de la MLS.