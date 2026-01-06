Deportes

Celso Borges se codea con Lionel Messi y James Rodríguez en importante listado

El capitán de Alajuelense, Celso Borges, aparece en un importante listado junto con Lionel Messi y James Rodríguez

Por Yenci Aguilar Arroyo

El 2025 fue un gran año para Celso Borges y el capitán de Alajuelense fue reconocido como el mejor jugador de Costa Rica, de acuerdo con un sitio especializado en estadísticas.

El volante rojinegro aparece en un listado publicado por Sofascore, como el jugador mejor valorado de cada país latinoamericano, compartiendo méritos con jugadores como Lionel Messi y James Rodríguez.

Partido de la Final del Torneo de Apertura 2025 disputado por Liga Deportiva Alajuelense el Deportivo Saprissa
Celso Borges se codea con Lionel Messi en un importante listado. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El listado de Sofascore

Sofascore publicó un listado de 20 futbolistas y cada uno de ellos recibió una calificación, luego de jugar más de 30 partidos.

El astro del Inter Miami recibió una calificación de 8,37 puntos y Celso está siete puestos abajo, con una nota de 7,55, después de 51 juegos disputados en el 2025.

En el listado aparecen otros jugadores como el mexicano Alexis Vega, del Toluca, y el brasileño Evander, del Cincinnati de la MLS.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

