¿El nuevo rey de Centroamérica? Olimpia de Honduras va por el récord del Saprissa en una final de infarto

Olimpia tiene la gran oportunidad de empatar al Saprissa en 40 títulos de liga doméstica si supera al Marathón en la final que se inicia este domingo.

Los albos son los actuales campeones de Honduras y máximos favoritos a revalidar su título, con el que emparejarían a los morados, ya que esa es su meta.

Cabe destacar que en el fútbol catracho, León blanco no tiene mucha oposición, pues el Motagua, que es su máximo perseguidor, apenas suma 19 coronas; es decir, menos de la mitad de trofeos ganados por los olimpistas.

Los leones catrachos siempre se han jactado de ser los más grandes de Centroamérica; no obstante, los tibaseños tienen más títulos, por el momento a nivel de ligas.

Además, en el ámbito internacional, Alajuelense lleva rato mandando, ya que es el actual tricampeón de Copa Centroamericana, y acumula más logros internacionales que los olimpistas, algo que también los morados pueden presumirles a los hondureños.

Saprissa goleó 4-1 al Olimpia en el último enfrentamiento entre ambos por Liga Concacaf en el 2019 (Rafael Pacheco Granados)

Periodista hondureño habla de la rivalidad entre Olimpia con el Saprissa y Alajuelense por ser el más ganador de Centroamérica

En La Teja conversamos con el periodista Gustavo Roca de Honduras, quien tiene claro quién es el más ganador de Centroamérica.

“La tendencia no va a marcar absolutamente nada de que Olimpia iguale en títulos ligueros a Saprissa; aquí hay un tema: el aficionado de Olimpia se cree que es el más grande de Centroamérica y no es así.

“Yo he ganado animadversión con la afición de Olimpia al afirmar que Saprissa es el más grande de Centroamérica, y no me gusta decirlo por la rivalidad con Costa Rica en el tema del fútbol, pero que Olimpia llegue a 40 no va a cambiar nada, ni aunque sobrepase a Saprissa”, dijo Roca.

Para que Olimpia supere a Saprissa como el número 1 de Centroamérica, Gustavo tiene claro lo que debe pasar.

“Para ser el más grande de Centroamérica es sencillo, Olimpia tiene que tener más títulos de la Champions de Concacaf, tiene que ir a un mundial de clubes a competir. Aquí me dicen que Olimpia clasificó al de 2001, pero esa edición no se jugó, es inválido, por tanto es una conversación estéril. Saprissa es y sigue siendo el club jerarquizado de Centroamérica y para mí no cambia con sus tres títulos, pues Olimpia tiene dos”, sentenció el periodista catracho.

Roca comenta que desconoce en qué se basan los albos para autodenominarse los más grandes del área.

Saprissa llegó a 40 títulos en el 2024 (Mayela López)

“Yo también quisiera saber; no todos los olimpistas lo dicen, lo dicen más los radicales. Es que en campeones de Centroamérica Saprissa tiene más títulos; en los últimos torneos Olimpia sí ha sido más contendiente. Saprissa ganó por última vez en el 2019 y Olimpia en el 2022, pero eso no quita la historia. Esa pregunta no la puedo responder, no sé en qué se basan. Es una conversación sin ninguna lógica, ni aunque lo empate en títulos de liga”, afirmó el comunicador.

Gustavo comentó sobre lo hecho por Alajuelense, en el que para el periodista sí hay más debate entre los leones, pero no con Saprissa, no.

“Creo que Alajuelense es bien el tercer equipo más grande de Centroamérica, no solo para Gustavo Roca, pero por ahora es el rey León, campeón de liga y tricampeón de Centroamérica; acá lo vemos con mucho respeto.

“Hay que meter el tema de ligas nacionales; Alajuelense tiene más títulos de Centroamérica que Olimpia, dos Concacaf, pero en las ligas Alajuelense llegó a 31, ocho abajo de Olimpia, pero está ahí peleando, no está tan lejos.

“En Alajuelense podrán decir que tienen más títulos de Centroamérica, los mismos de Concacaf; por ende, somos el segundo, pero creo yo que ahí se pueden meter las ligas locales”, concluyó Roca.