¿Maldición morada? La increíble racha de 15 años que Saprissa busca romper este domingo

Este domingo se juegan los 90 Minutos por la Vida, a las 5 de la tarde en el estadio Nacional, entre Saprissa, Cartaginés, Alajuelense y Herediano, y pese a que el ganador más importante es la niñez, los tibaseños cuentan con más de una década sin poder adueñarse del trofeo.

El Monstruo se ha dejado el título de ganador en cinco ocasiones, por siete de Alajuelense, misma cantidad para el vigente campeón de dicho certamen amistoso, Herediano, y cuatro del Cartaginés, que entró a participar desde la edición del 2012. Recordemos que antes de ese año, era una triangular sin participación de los brumosos.

La edición XXVI de los 90 Minutos por la Vida se efectuará el domingo 4 de enero en el Estadio Nacional. Y el lema de ese día es que "capitanes somos todos". (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Los morados lograron su última edición en el 2011, cuando se jugó por última vez en ese formato de tres equipos en el que se iban turnando la sede, ya que en ese año fue la última que no se jugó en La Sabana, siendo el Ricardo Saprissa la casa en la que ganaron dicha copa amistosa.

Los ganadores de cada edición desde que se juega en el Estadio Nacional

En la primera cuadrangular disputada en el reducto de La Sabana, Herediano se adueñó del certamen del 2012.

Para la edición del 2013, no hubo ganador, ya que una falla eléctrica antes del último partido, el clásico entre Saprissa y Alajuelense, impidió definir al campeón de dicho evento benéfico.

El 2014 fue el primer cetro del Cartaginés, que antes de que se jugaran en el estadio Nacional, no contaba con participaciones, por lo que hasta ese año pudo ganar el certamen.

Alajuelense estuvo 12 años sin poder dejarse el título, ya que desde el 2003 no lo conseguían, siendo en el 2015 cuando acabaron con esa racha y triunfaron, siendo el primero desde que era ya una cuadrangular.

En el 2016 y 2017, el Cartaginés logró ser bicampeón, algo que no ocurría desde que Herediano pudo ganar de manera consecutiva las ediciones del 2005 y 2006.

Saprissa no ha podido ganar los 90 Minutos por la Vida desde que se juegan en el estadio Nacional (Marvin Caravaca)

Para los torneos de 2018, 2019 y 2020, Alajuelense se convirtió en el primer equipo tricampeón desde que se juega este cuadrangular benéfico, ya que ninguna otra institución ha podido emular eso.

En el 2021, en medio de la pandemia, Cartaginés pudo ser campeón nuevamente para con eso sumar, hasta la fecha, su última edición ganada.

La Liga volvió a triunfar en el 2022, y el año siguiente Herediano volviera a ganar y con ello acabó con una racha de 11 años sin poder dejarse el primer lugar.

Por un tema de problemas de comunicación, Cartaginés no participó en la edición del 2024, que regresó a su formato de triangular, la que terminó siendo ganada por Alajuelense para con ello sumar su séptimo título.

El Herediano se dejó la más reciente, la del año 2025, para igualar a siete copas a los manudos.

Este 4 de enero se jugará una nueva edición, en la que Saprissa podría acabar con la mala racha sin ganar este certamen, pese a que lo más importante no es que el Monstruo, el Tigre, el León o Max salgan junto con sus equipos como victoriosos, sino que el Estadio Nacional se llene y se apoye a esta noble causa.