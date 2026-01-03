“¿Nos quieren desmantelar?”: La furia de la afición brumosa tras la salida masiva de figuras en el Cartaginés

Cartaginés anunció este viernes tres salidas de su club: Marco Ureña, Everardo Rubio y William Quirós, quienes se unen al argentino Mauro Quiroga, la primera baja confirmada.

Los blanquiazules les dijeron adiós a dos delanteros y dos defensores; sin embargo, Quirós estaba a préstamo en Guadalupe, por lo que el torneo pasado no tuvo peso.

Marco Ureña tuvo un semestre en la Copa Centroamericana con el Cartaginés. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Afición pide refuerzos de calidad

La principal preocupación del aficionado, según se evidencia en las redes sociales del club, es qué pasará en delantera, dado que dos de los tres atacantes estelares en el Apertura se marcharon, por lo que solo queda Johan Venegas.

“Esperando que vayan a traer jugadores que valgan la pena, que sean contrataciones bien pensadas. Nada cuesta hacer un análisis real, y más si son extranjeros, que no contraten solo por ver videos y al final es más de lo mismo”.

“Qué mal, es una baja donde creo que más estamos debiendo; esperemos vengan buenos refuerzos”.

“Increíble que un equipo pequeño como Sporting nos desmantele el equipo; se llevó al técnico y jugadores. Espero ver buenas contrataciones y no más paquetes para reponer un poco”, son parte de algunos comentarios.

Johan Venegas se quedó sin dos socios en ataque en el Cartaginés. (Cartaginés/Cartaginés)

Las dudas aumentan porque el equipo aún no anuncia refuerzos y, oficialmente, aún no resuelve el futuro de su entrenador, pues si bien se sabe que Andrés Carevic no continuaría, el finiquito del contrato aún no se ha dado.

De hecho, no hay certeza de quién dirigiría al club el domingo en los 90 Minutos por la Vida, dado que Carevic desde hace semanas estaría negociando su salida y la posible llegada del guatemalteco Amarini Villatoro aún no se hace oficial.

Ureña se despidió entre elogios y dudas

Marco Ureña cerró su ciclo de tres años y medio en el club con una reacción mixta; algunos dicen que ya era hora y que fueron más los fallos que los aciertos, y para otros el jugador dio todo lo que tuvo y siempre sudó la camiseta.

El atacante de Palmichal de Acosta venció contrato con los brumosos y no hubo un acuerdo para que continuara en la institución, por lo que buscará nuevos aires.

Ureña disputó 1.254 minutos, distribuidos en 20 partidos, 14 como titular, tres goles y una asistencia tras un torneo nacional en que los blanquiazules llegaron a semifinales.

En Copa Centroamericana tuvo un aporte aún más evidente, con seis goles en ocho partidos disputados, siendo pieza importante para la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Los blanquiazules buscarán reforzarse pronto y resolver todas sus dudas para un semestre en el que además competirán en la Copa de Campeones de Concacaf, en el que enfrentarán en la primera fase al Vancouver Whitecaps de Canadá.