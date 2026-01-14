Esto anunció Alajuelense sobre las entradas para el juego contra Liberia

La fiesta que ha armado la afición de Liga Deportiva Alajuelense luego de lograr el cetro como campeones nacionales el pasado 20 de diciembre, además del tricampeonato de Centroamérica, sigue motivando a los fiebres, quienes ya agotaron los boletos para el debut de su equipo en el certamen.

Los actuales monarcas nacionales confirmaron desde este miércoles que para el duelo de estreno en el campeonato local, este jueves ante el Municipal Liberia en el estadio Alejandro Morera Soto en Alajuela, a las 8 de la noche, ya no hay más entradas.

Alajuelense anunció que los boletos ante Liberia están agotados (JOHN DURAN/John Durán)

“¡Casa llena! ¡Nos vemos mañana para disfrutar un inicio de torneo muy especial en familia!“, publicaron los rojinegros en sus redes sociales en un banner junto a una imagen de la Catedral y un juego de pólvora con el anuncio de que no hay más boletos para este jueves.

La Liga no comenzaba un torneo como monarca tico desde el 2021, cuando se estrenaron ante Pérez Zeledón con una victoria de 2-0, luego de conquistar la 30 contra Herediano; no obstante, en ese entonces fue a puerta cerrada, ya que la pandemia imposibilitó tener público en dicha ocasión.

Alajuelense espera una gran fiesta para el debut en el torneo como campeones nacionales (JOHN DURAN/John Durán)

Con gente en el Morera Soto, la Liga no se estrenaba como campeón nacional en el inicio de un torneo desde el 2014, tras ganar la copa 29, en ese entonces también ante Herediano.

Cabe recalcar que en esa oportunidad la Liga fue visitante en su propia cancha ante Carmelita, que usaba la Catedral como sede, y el encuentro finalizó con victoria manuda 1-2.