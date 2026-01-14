Deportes

Víctor Núñez se pronuncia sobre Bancy Hernández y llama a la cautela en Saprissa

Víctor Núñez bajó la euforia de los morados por el rendimiento de Bancy Hernández en su debut con Saprissa

Por Eduardo Rodríguez

El debut de Bancy Hernández con la camiseta del Saprissa dejó muchos comentarios positivos por parte de la afición morada; por lo que Víctor Núñez hizo un llamado a la calma con respecto al nivel del jugador nicaragüense.

Víctor Mambo Núñez durante primer partido de la final Herediano vs Alajuelense / Foto John Durán
Bancy Hernández es un gran jugador, pero ojo, es el primer partido, verdad; hay que ver si perdura así en los partidos bravos; era Puntarenas, era en casa, sí, Saprissa con un jugador menos, pero hay que verlo ya contra la Liga o contra Heredia”, afirmó el Mambo en La Platea de TD Más.

El jugador pinolero hizo su debut oficial con Saprissa tras ingresar de variante al medio tiempo en el partido ante el Puerto, que finalizó con empate a dos.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

