Víctor Núñez se pronuncia sobre Bancy Hernández y llama a la cautela en Saprissa

El debut de Bancy Hernández con la camiseta del Saprissa dejó muchos comentarios positivos por parte de la afición morada; por lo que Víctor Núñez hizo un llamado a la calma con respecto al nivel del jugador nicaragüense.

Víctor Núñez bajó de la nube a los morados por el debut de Bancy Hernández (JOHN DURAN)

“Bancy Hernández es un gran jugador, pero ojo, es el primer partido, verdad; hay que ver si perdura así en los partidos bravos; era Puntarenas, era en casa, sí, Saprissa con un jugador menos, pero hay que verlo ya contra la Liga o contra Heredia”, afirmó el Mambo en La Platea de TD Más.

El jugador pinolero hizo su debut oficial con Saprissa tras ingresar de variante al medio tiempo en el partido ante el Puerto, que finalizó con empate a dos.