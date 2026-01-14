Deportes

Chepe Bomba destaca a Tomás Rodríguez tras su debut con Saprissa y lanza advertencia a Alajuelense

Chepe Bomba estuvo muy pendiente del debut de Tomás Rodríguez con Saprissa

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El periodista panameño José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba, opinó sobre el debut del delantero Tomás Rodríguez con Saprissa, en el empate 2-2 frente a Puntarenas.

El encuentro estuvo marcado por la polémica arbitral y la expulsión de Mariano Torres, elementos que marcaron el debut del equipo tibaseño.

Además de Rodríguez, también debutó el futbolista nicaragüense Bancy Hernández, ambos ingresando como variantes desde el banquillo y generando expectativa entre los aficionados por su rendimiento en el terreno de juego.

Chepe Bomba
Chepe Bomba se refirió al debut de Tomás Rodríguez con Saprissa. (Chepe Bomba/Instagram)

Opinión de Chepe Bomba sobre el delantero

Tras el partido, Chepe Bomba compartió su análisis mediante una publicación en la red social X, donde elogió el desempeño de Rodríguez y resaltó su proyección dentro del campeonato.

“El delantero panameño Tomás Rodríguez está demostrando por qué es diferente y por qué conquistará el fútbol de Costa Rica con el Saprissa.

“Algunos minutos apenas y ya se le ven cositas, que no es poca cosa. Será titular, de eso no hay dudas. Que se prepare la LDA. La fiesta terminó. ¡Punto y pelota!“, expresó el comunicador.

Próximo desafío del torneo

Tras el empate en la primera fecha, los morados se preparan para enfrentar a Herediano el próximo sábado, en un duelo correspondiente a la jornada 2 del torneo de Clausura 2026.

