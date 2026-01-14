Chepe Bomba destaca a Tomás Rodríguez tras su debut con Saprissa y lanza advertencia a Alajuelense

El periodista panameño José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba, opinó sobre el debut del delantero Tomás Rodríguez con Saprissa, en el empate 2-2 frente a Puntarenas.

El encuentro estuvo marcado por la polémica arbitral y la expulsión de Mariano Torres, elementos que marcaron el debut del equipo tibaseño.

LEA MÁS: Vladimir Quesada se une a las críticas contra el arbitraje al referirse a la expulsión de Mariano Torres

Además de Rodríguez, también debutó el futbolista nicaragüense Bancy Hernández, ambos ingresando como variantes desde el banquillo y generando expectativa entre los aficionados por su rendimiento en el terreno de juego.

Chepe Bomba se refirió al debut de Tomás Rodríguez con Saprissa. (Chepe Bomba/Instagram)

Opinión de Chepe Bomba sobre el delantero

Tras el partido, Chepe Bomba compartió su análisis mediante una publicación en la red social X, donde elogió el desempeño de Rodríguez y resaltó su proyección dentro del campeonato.

LEA MÁS: Erick Lonis habló como nunca contra el arbitraje y el VAR

“El delantero panameño Tomás Rodríguez está demostrando por qué es diferente y por qué conquistará el fútbol de Costa Rica con el Saprissa.

“Algunos minutos apenas y ya se le ven cositas, que no es poca cosa. Será titular, de eso no hay dudas. Que se prepare la LDA. La fiesta terminó. ¡Punto y pelota!“, expresó el comunicador.

Próximo desafío del torneo

Tras el empate en la primera fecha, los morados se preparan para enfrentar a Herediano el próximo sábado, en un duelo correspondiente a la jornada 2 del torneo de Clausura 2026.