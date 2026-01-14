Torneo Nacional

Erick Lonis habló como nunca contra el arbitraje y el VAR

Erick Lonis afirma que tiene pruebas para demostrar que el arbitraje y el VAR han venido perjudicado a Saprissa

Por Sergio Alvarado y Yenci Aguilar Arroyo

Erick Lonis explotó este martes contra el arbitraje y el VAR, con una reacción y críticas que no se le habían visto sobre la labor de los silbateros.

El encargado de la parte deportiva de Saprissa estaba muy enojado y fue muy crítico del trabajo de William Matus este martes en el juego ante Puntarenas FC, pero su enojo iba más allá de un partido puntual.

Saprissa presenta sus nuevos jugadores
Erick Lonis dice que a Saprissa el arbitraje lo está perjudicando repetidamente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lonis afirmó que tiene pruebas para demostrar que el arbitraje y el VAR han perjudicado a Saprissa sistemáticamente desde hace rato.

“Se nos están queriendo montar”

Se nos están queriendo montar. Es suficiente. Nos condiciona el árbitro con un penal que me deja una gran cantidad de dudas y una jugada de penal sobre Bancy (Hernández) que ni siquiera revisan.

“Desde hace rato nos vienen condicionando, vamos a tomar ciertas medidas con este tema. ¿Cuántas jugadas nos revisan a nosotros?”, tiró.

Lonis desmiente que Saprissa sea favorecido

El morado fue directo contra quienes aseguran que a los tibaseños se les ayuda desde el arbitraje.

Se dice que a Saprissa se le beneficiaba y eso no es cierto, yo tengo los datos. Al menos en penales, expulsiones y penales en contra y a favor, a Saprissa no lo han beneficiado. Yo tengo datos de profesionales en estadística, eso no es cierto”, dijo.

Saprissa vs Puntarenas FC, jornada 1.
William Matus fue muy criticado por Erick Lonis. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Evidencia recopilada y reclamo sostenido

Lonis asegura que viene recopilando jugadas y evidencia suficiente para respaldar su postura y que no salió a quejarse porque sí.

Nosotros hemos sido reiterativos con el tema del VAR. A nosotros nos revisan todo para perjudicarnos, pero cuando es para beneficiar, pues hay dudas. Nos han venido condicionando los partidos”, añadió.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

