Erick Lonis habló como nunca contra el arbitraje y el VAR

Erick Lonis explotó este martes contra el arbitraje y el VAR, con una reacción y críticas que no se le habían visto sobre la labor de los silbateros.

El encargado de la parte deportiva de Saprissa estaba muy enojado y fue muy crítico del trabajo de William Matus este martes en el juego ante Puntarenas FC, pero su enojo iba más allá de un partido puntual.

Erick Lonis dice que a Saprissa el arbitraje lo está perjudicando repetidamente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lonis afirmó que tiene pruebas para demostrar que el arbitraje y el VAR han perjudicado a Saprissa sistemáticamente desde hace rato.

LEA MÁS: Henry Bejarano fue tajante con respecto a polémica arbitral en el primer tiempo de Saprissa y Puntarenas

“Se nos están queriendo montar”

“Se nos están queriendo montar. Es suficiente. Nos condiciona el árbitro con un penal que me deja una gran cantidad de dudas y una jugada de penal sobre Bancy (Hernández) que ni siquiera revisan.

“Desde hace rato nos vienen condicionando, vamos a tomar ciertas medidas con este tema. ¿Cuántas jugadas nos revisan a nosotros?”, tiró.

LEA MÁS: Silbidos en el Saprissa no paran y afición la emprende contra estos jugadores

Lonis desmiente que Saprissa sea favorecido

El morado fue directo contra quienes aseguran que a los tibaseños se les ayuda desde el arbitraje.

“Se dice que a Saprissa se le beneficiaba y eso no es cierto, yo tengo los datos. Al menos en penales, expulsiones y penales en contra y a favor, a Saprissa no lo han beneficiado. Yo tengo datos de profesionales en estadística, eso no es cierto”, dijo.

LEA MÁS: Saprissa eligió portero para arrancar el Clausura 2026 (no es la única sorpresa de la alineación)

William Matus fue muy criticado por Erick Lonis. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Evidencia recopilada y reclamo sostenido

Lonis asegura que viene recopilando jugadas y evidencia suficiente para respaldar su postura y que no salió a quejarse porque sí.

“Nosotros hemos sido reiterativos con el tema del VAR. A nosotros nos revisan todo para perjudicarnos, pero cuando es para beneficiar, pues hay dudas. Nos han venido condicionando los partidos”, añadió.