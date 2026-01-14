Erick Lonis habló como nunca contra el arbitraje y el VAR

Erick Lonis explotó este martes contra el arbitraje y el VAR, con una reacción y críticas que no se le habían visto sobre la labor de los silbateros.
El encargado de la parte deportiva de Saprissa estaba muy enojado y fue muy crítico del trabajo de William Matus este martes en el juego ante Puntarenas FC, pero su enojo iba más allá de un partido puntual.
Lonis afirmó que tiene pruebas para demostrar que el arbitraje y el VAR han perjudicado a Saprissa sistemáticamente desde hace rato.
LEA MÁS: Henry Bejarano fue tajante con respecto a polémica arbitral en el primer tiempo de Saprissa y Puntarenas
“Se nos están queriendo montar”
“Se nos están queriendo montar. Es suficiente. Nos condiciona el árbitro con un penal que me deja una gran cantidad de dudas y una jugada de penal sobre Bancy (Hernández) que ni siquiera revisan.
“Desde hace rato nos vienen condicionando, vamos a tomar ciertas medidas con este tema. ¿Cuántas jugadas nos revisan a nosotros?”, tiró.
LEA MÁS: Silbidos en el Saprissa no paran y afición la emprende contra estos jugadores
Lonis desmiente que Saprissa sea favorecido
El morado fue directo contra quienes aseguran que a los tibaseños se les ayuda desde el arbitraje.
“Se dice que a Saprissa se le beneficiaba y eso no es cierto, yo tengo los datos. Al menos en penales, expulsiones y penales en contra y a favor, a Saprissa no lo han beneficiado. Yo tengo datos de profesionales en estadística, eso no es cierto”, dijo.
LEA MÁS: Saprissa eligió portero para arrancar el Clausura 2026 (no es la única sorpresa de la alineación)
Evidencia recopilada y reclamo sostenido
Lonis asegura que viene recopilando jugadas y evidencia suficiente para respaldar su postura y que no salió a quejarse porque sí.
“Nosotros hemos sido reiterativos con el tema del VAR. A nosotros nos revisan todo para perjudicarnos, pero cuando es para beneficiar, pues hay dudas. Nos han venido condicionando los partidos”, añadió.