Erick Lonis le cierra la puerta del Saprissa a Fernán Faerron

Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del Saprissa, afirmó que en la institución tibaseña no ha habido interés por Fernán Faerron, razón por la cual no llegará al Saprissa.

Este lunes, el exportero compartió con los medios, debido a la presentación de los refuerzos del equipo morado y comentó por qué el exfutbolista florense no llegará a Tibás.

“La gente habla de los centrales porque se lesionó Óscar (Duarte), pero si nos ponemos a ver, Fidel (Escobar) es central, tenemos a (Kendall) Waston, tenemos a (Pablo) Arboine, a Gerald Taylor y tenemos a Mathías Cordero y a Thiago Cordero.

“Nos parece que estamos bien y tenemos que darle importancia a los muchachos que están ascendiendo, como los Cordero. Lo de Faerron es más un rumor; nunca ha estado en nuestra órbita, nunca hemos hablado de él en absoluto.

“Los respetamos como jugador, pero no hemos hablado con él ni con su representante ni le hemos ofrecido absolutamente nada”, comentó.

Lonis también habló de las recientes transacciones que hicieron por tres de sus jugadores.

“Kenay (Myrie) estaba valorado en $300 mil (¢149 millones) y en el caso de Warren (Madrigal) queríamos exponerlo a los interesados, demostrar que estaba bien y se traspasó por un monto importante. De Warren y Kenay mantenemos un porcentaje. De Dax (Palmer) mantenemos un porcentaje del cincuenta por ciento", afirmó.

Lonis no dio a conocer el monto de la venta de Kenay, pero sí confirmó que es el Copenhague de Dinamarca y aseguró que el hecho de que Christian Bolaños haya jugado allá fue importante en la negociación y resaltó que es un equipo que juega Champions, algo que buscaban.

En cuanto a la inversión de esas entradas por las ventas, Lonis respondió qué debe hacer el club tibaseño.

“¿Cómo gastarlo? Un programa de desarrollo de talentos. Tenemos mucho optimismo porque sinceramente nos hemos dado cuenta de que el talento costarricense es perseguido en todas partes. Tenemos que adecuarnos a la demanda del mercado”, afirmó.

Sobre la llegada del delantero panameño, Tomás Rodríguez, Lonis dijo esto sobre la negociación:

“Nosotros nos hemos mantenido al margen de una situación que se dio con el Sporting y un equipo de Venezuela en donde Tomás fue goleador.

“Sporting San Miguelito ha reconocido en Saprissa una institución, están agradecidos por la forma en la que defendimos a Gustavo (Herrera), hay derechos económicos, situaciones de las que no puedo hablar, hay un tema confidencial, pero Saprissa se verá beneficiado si va a la Copa del Mundo.

También mencionó el papel que podría desempeñar el nicaragüense Bancy Hernández, y si están viendo al pinolero como un relevo del capitán Mariano Torres.

“No sé si recuerdan el partido de Nicaragua contra Costa Rica; él tuvo un papel fundamental junto con Byron (Bonilla). No sé si vieron el gol que le hizo a Honduras, arrancando desde el medio y definiendo de gran forma. Yo no quiero crear, digamos, una expectativa mayor. Yo lo que hago nada más es hablar de su juego.

“Y para nadie es un secreto que Mariano puede retirarse en cualquier momento. Es un jugador que desearíamos tenerlo por mucho tiempo más, pero él ha dicho que cuando sienta que no le aporta al equipo, y eso puede ser en cualquier momento, se retirará. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer?

“Cuando la gente dice, ‘hay que buscar el sustituto de Mariano’, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso. Porque si usted se pone a buscar un sustituto, va a ser muy difícil que reúna las características, pero hay jugadores que tienen un buen manejo de pelota”, expresó.