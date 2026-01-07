Deportes

Allan Alemán cree que Fernán Faerrón llegará al Saprissa

Allan Alemán comentó que ve al polémico exjugador de Alajuelense y Herediano, Fernán Faerrón, en el Saprissa

Por Eduardo Rodríguez

Allan Alemán habló del polémico exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Fernán Ferrón, diciendo que lo ve como jugador de Saprissa próximamente, tras su inesperada salida del Club Sport Herediano meses atrás.

“Yo creo que va a llegar Faerrón, me parece, es que yo hubiera contratado a Douglas (Sequeira), yo lo hubiera dejado por el tema de Duarte que se lesionó y es central; yo pienso que era el puesto para Douglas que cogiera otra vez ese protagonismo, pero bueno, diay, Saprissa, no hay ningún tonto, todos son vivos”, dijo Alemán en La Platea de TD Más.

El jugador está sin equipo actualmente luego de una salida más que inesperada del Herediano tras haber sido campeón de la copa 30 con los florenses y salir al fútbol de Europa, regresar y lesionarse en los inicios del campeonato pasado de larga duración y, en medio de la recuperación, finiquitar su ligamen con el conjunto de Jafet Soto.

