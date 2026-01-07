Allan Alemán cree que Fernán Faerrón llegará al Saprissa

Allan Alemán habló del polémico exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Fernán Ferrón, diciendo que lo ve como jugador de Saprissa próximamente, tras su inesperada salida del Club Sport Herediano meses atrás.

Allan Alemán ve a Fernán Faerrón en Saprissa (alonso tenorio)

“Yo creo que va a llegar Faerrón, me parece, es que yo hubiera contratado a Douglas (Sequeira), yo lo hubiera dejado por el tema de Duarte que se lesionó y es central; yo pienso que era el puesto para Douglas que cogiera otra vez ese protagonismo, pero bueno, diay, Saprissa, no hay ningún tonto, todos son vivos”, dijo Alemán en La Platea de TD Más.

LEA MÁS: ¿Mathias Cordero fue formado en Saprissa? Se revelan más detalles de la joven promesa morada

El jugador está sin equipo actualmente luego de una salida más que inesperada del Herediano tras haber sido campeón de la copa 30 con los florenses y salir al fútbol de Europa, regresar y lesionarse en los inicios del campeonato pasado de larga duración y, en medio de la recuperación, finiquitar su ligamen con el conjunto de Jafet Soto.