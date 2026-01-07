¿Mathias Cordero fue formado en Saprissa? Se revelan más detalles de la joven promesa morada

Mathias Cordero fue una de las jóvenes promesas del Saprissa que más llamó la atención durante los 90 Minutos por la Vida especialmente por su gran estatura.

Ante esto muchos aficionados quieren conocer más sobre el jugador de 2 metros de altura y el exportero Edson Soto reveló que el jugador fue formado en Fútbol Consultants, en una entrevista en Teletica Radio.

“Este muchacho Mathias Cordero me llegó a mí hace cuatro años jugando en una posición en la que, pues, lo agarré, lo trabajé, le empecé a enseñar. Me acuerdo, en el FC Dallas, metió, en 10 minutos, dos goles porque él no era defensa central y todo mundo me criticaba por ponerlo ahí, pero es que es la posición en la que considero que puede llegar a aportar al fútbol de Costa Rica”, afirmó Edson.

Mathias Cordero fue de los jugadores más llamativos del Saprissa en los 90 Minutos por la Vida. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Soto reveló detalles de los inicios del futbolista, en los que tuvo que convencerle sobre su rol dentro del campo.

LEA MÁS: ¡Vuelve el fútbol! Los horarios oficiales para la fecha 1 del campeonato nacional

“Mide dos metros, hay que tratar de sacarle algo y me hacía malas caras, se enojaba conmigo hasta que lo logré convencer de que su proyección iba por esa línea. Es un muchacho que llegó al Saprissa hace siete u ocho meses; cuatro años atrás era jugador de nosotros de Fútbol Consultants y aquí de cero lo hemos trabajado, lo ayudamos a que tuviera la oportunidad de que llegara a Saprissa, ¿verdad?, pero es un muchacho formado cien por ciento con nosotros”, aseguró.

Mathias Cordero llamó mucho la atención por su altura. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Edson mencionó que hay mucho talento que se desperdicia en el fútbol tico por falta de vitrina, por lo que le lanzó una tarea a los directores deportivos de nuestro país para lograr sacar a más promesas que lleguen a aportar al fútbol nacional.

LEA MÁS: Sporting se refuerza con la llegada de Alex López

“En muchos equipos del país hay un montón de jugadores jóvenes que no tienen la oportunidad que tiene Mathias de ser visto porque no juegan campeonatos competitivos en Costa Rica, entonces creo que es una tarea para cualquier director deportivo que debe mejorar”, acotó Soto.