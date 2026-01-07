¡Vuelve el fútbol! Los horarios oficiales para la fecha 1 del campeonato nacional

Vuelve el campeonato nacional el próximo martes con el banderazo de salida del nuevo certamen en el que Alajuelense buscará el bicampeonato nacional tras el título conseguido el pasado mes de diciembre en la final ante el Saprissa.

La Unafut publicó el calendario oficial de la primera jornada en la que el martes 13 de enero, Pérez Zeledón y San Carlos abrirán el torneo, a partir de las 5 de la tarde, mientras que ese mismo día, el Deportivo Saprissa va a recibir a Puntarenas en la Cueva a las 8 p. m.

Alajuelense iniciará la defensa del título nacional el 15 de enero ante Liberia. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Para el miércoles 14, tendremos doble programación con Sporting FC recibiendo al Club Sport Herediano a las 7 de la noche; una hora después, Cartaginés se medirá a Guadalupe en el Fello Meza.

El campeón nacional, Liga Deportiva Alajuelense, empezará la defensa de su corona cuando reciba al Municipal Liberia el jueves 15 a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Herediano debutará ante Sporting el miércoles 14 al igual que Cartaginés pero ante Guadalupe (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

En este torneo de Clausura 2026, además de buscar campeón, se define cuál equipo desciende a la segunda división; al momento, es San Carlos el colero junto a Guadalupe, pero un mejor gol diferencia tiene a los josefinos por delante de los norteños.

Además, se definirá a los equipos que van a representar al país en la próxima Copa Centroamericana que se jugará en el segundo semestre del 2026, torneo en el que la Liga es el actual tricampeón y en el que Costa Rica cuenta con cuatro plazas.

Este certamen contará con diez clubes nuevamente, en el que clasifican de nuevo los primeros cuatro de la tabla a semifinales, con el primer lugar asegurando una gran final en caso de no poder ganar las series de la segunda fase, teniendo doble chance para poder ganar el título nacional.