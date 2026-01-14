“Es la oportunidad de mi vida”: Abraham Madriz habla claro sobre su reto en Saprissa

Luego del retiro de Esteban Alvarado y la llegada de Minor Álvarez al Saprissa, nació la duda sobre quién asumiría esa responsabilidad, y al final fue Abraham Madriz el que salió este martes como titular ante Puntarenas, algo que llena de entusiasmo al joven tibaseño.

“Gracias a Dios por otro día y otro partido; esta es la oportunidad de mi vida, así la catalogo y asumo con mucha responsabilidad ser portero de Saprissa; desde niño lo he aprendido, desde muy joven. Estoy muy agradecido con Dios por tenerme aquí”, dijo Madriz.

Abraham Madriz fue el arquero estelar de Saprissa contra Puntarenas (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El arquero contó cuándo fue que se dio cuenta de que sería el encargado de asumir la portería morada en el debut del torneo.

“Durante la semana el profesor se me acercó y me lo comentó”, reveló Abraham.

Sobre cómo se lo tomó conociendo la presión y responsabilidad que tiene ser el portero del Monstruo, el joven comentó:

LEA MÁS: Erick Lonis habló como nunca contra el arbitraje y el VAR

“Es una presión bonita; al final, si hay presión es porque uno está en un equipo que importa, que a todos les importa, y eso es bonito; hay que saber manejarlo para usarlo a favor”, acotó el arquero.

El portero contó el peculiar motivo por el que se le ve tan eufórico celebrando cada jugada dentro de la cancha.

Abraham Madriz no pudo evitar dos tantos de Puntarenas en el debut del torneo (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Tengo que canalizar las emociones; yo les decía a mis compañeros que al final celebré un poco de más algunas jugadas, estaba muy emocionado, estaba esperando esta oportunidad hace mucho tiempo y por ahí me pasé un poquito con las celebraciones; tal vez se me salió un poquito lo morado”, confesó Madriz.

Sobre la competencia en la portería y el rol de Minor Álvarez, que viene llegando a la institución, Abraham reveló:

LEA MÁS: Mauricio Wright vuelve a desafiar los pronósticos y su nueva apuesta es Guadalupe

“La competencia con Minor e Isaac es superfuerte, es alta; Isaac y yo ya llevamos ocho años juntos en esto, trabajando, exigiéndonos el uno al otro; ahora llega Minor, que viene a aportar, tiene experiencia y nos ayuda a guiarnos por dónde podríamos ir”, mencionó en la zona mixta luego del encuentro que finalizó empatado a dos ante Puntarenas.