Ángel Zaldívar reveló los detalles por los cuales se inclinó por Alajuelense

El delantero mexicano de la Liga Deportiva Alajuelense, Ángel Zaldívar, arribó la madrugada de este miércoles al país para unirse al club que él aseguró es el más grande de Costa Rica.

“Me han platicado compañeros que estuvieron por acá, que es el equipo más grande, entonces eso me llamó la atención, todo lo que conlleva este club; voy a conocer un poco más, hay mucha historia y quiero conocer un poco más de todo eso”, dijo en su llegada el atacante azteca en los micrófonos de Columbia.

El delantero mexicano Ángel Zaldívar, es el nuevo jugador de Alajuelense ( Foto: prensa LDA./Foto: prensa LDA.)

El delantero viene de un paso por el Juárez de la Liga MX y a su llegada se mostró muy ilusionado por su nuevo reto con el campeón nacional.

“Muy contento de estar por acá, ilusionado por cómo me recibió la afición, todos los mensajes de apoyo en las redes sociales; la verdad es que estoy muy ilusionado y emocionado”, dijo.

LEA MÁS: Víctor Núñez se pronuncia sobre Bancy Hernández y llama a la cautela en Saprissa

Sobre su estado físico luego de su paso por la Liga MX, el mexicano contó cómo se siente para este inicio del campeonato nacional

“He estado entrenando; ya de mi último partido ha pasado tiempo, pero sigo entrenando. Físicamente bien. Vamos a ver cómo entrenamos en cancha y ver cómo estamos para integrarnos lo más pronto posible con el grupo”, acotó Zaldivar.

Sobre la negociación con los vigentes campeones nacionales y de Centroamérica, el azteca comentó:

Ángel Zaldívar ya llegó al país para integrarse con Alajuelense (Instagram Ángel Zaldívar/Instagram Ángel Zaldívar)

“La charla con Carlos Vela fue buena, lo tuve en Monterrey con mi representante. El proyecto y la cercanía fue lo que me atrajo para venir acá”.

Ángel contó sobre las ofertas que tenía en México y dijo más sobre lo que le hizo tomar la decisión de venir a la Liga.

LEA MÁS: Chepe Bomba destaca a Tomás Rodríguez tras su debut con Saprissa y lanza advertencia a Alajuelense

“La verdad es que el proyecto, es el equipo campeón, viene de conseguir cosas importantes; eso quería en mi carrera, un equipo que pelee cosas importantes y este equipo lo tiene, tiene proyección, está peleando torneos de Concacaf, eso es importante”.

“La gente que confió en mí, que se me acercó, que quiso tenerme por acá, fue la confianza que me dio para venir”, confesó el mexicano a su llegada al país en una entrevista con Columbia.