Esto es lo último que se sabe del caso Jorge Álvarez y Alajuelense

La llegada de Jorge Álvarez a Alajuelense sigue sumando dificultades según reportan desde Honduras, luego que el Olimpia habría rechazado la primera oferta manuda.

Alajuelense insiste en el fichaje de Jorge Álvarez. (Jose Cordero/José Cordero)

El periodista catracho Álvaro De la Rocha, quien ha seguido el pulso de toda la negociación, reportó que los albos aún no ceden a las pretensiones manudas.

“Olimpia rechazó la primera propuesta de Liga Deportiva Alajuelense. El conjunto merengue consideró insuficiente lo presentado por los manudos. LDA había ofrecido traspaso completo y porcentaje de futura venta”, destacó.

Alajuelense no tira la toalla

Pese a la negativa, el asunto aún se mantiene vivo, aseguró el comunicador.

“Las negociaciones aún no están finalizadas. Se espera reunión/charla esta semana del jugador con el presidente”, añadió.

Los manudos han hecho una fuerte apuesta por el catracho y desde la semana pasada ya le presentaron a Olimpia sus intenciones de llevarse al volante.

Jugador quiere dejar Honduras

Jorge Álvarez quiere dejar el Olimpia afirman en Honduras. (Mayela López/Mayela López)

Según ha reportado De La Rocha, el jugador y su entorno quieren dejar el Olimpia para venirse con los manudos.

“El ‘23’ le ha hecho saber a Olimpia su deseo de salir de Honduras y tras una reunión el año pasado les ha pedido que escuchen cualquier propuesta que llegue por su traspaso.

“El talentoso volante considera que ya le ha dado todo al club donde ha ganado 10 ligas, 1 título de Copa Centroamericana y una semifinal de Liga de Campeones, por lo que valora que es momento oportuno para probar cosas nuevas para su carrera y vida”, reportó

Mercado de pases manudo

Los manudos contrataton al delantero Ángel Zaldívar como centro delantero y a Kenneth Vargas como extremo y están en la búsqueda de un volante diez, puesto en el que encajaría Álvarez.