¿Mensaje de despedida? Jorge Álvarez habla tras el título con Olimpia y Alajuelense aparece en escena

Jorge Álvarez, volante del Olimpia de Honduras, dio unas declaraciones tras ganar la final nacional con el cuadro albo que a algunos le sonaron a despedida más que nada.

El catracho fue entrevistado en la cancha luego de alzar el título ante Marathón y aseguró que para él era un gusto “terminar de esta manera, ganando”.

Jorge Álvarez y su caso es un tema que tiene a los aficionados de Alajuelense muy atentos. (Jose Cordero/José Cordero)

Alajuelense aparece en el radar

Sobre el futbolista hay diversos rumores, especialmente de la prensa hondureña, la cual asegura que el jugador está en el radar de Alajuelense y que quisiera dejar el club.

“Se lo dedicó el título primero a Dios, mi papá, mi esposa, toda mi familia, los amigos que siempre están apoyando, a esta linda afición que siempre está en todo momento, pase lo que pase siempre están apoyando, es muy lindo poder terminar de esta manera, ganando y con toda esta gente aquí”, indicó.

Declaraciones abiertas a interpretación

Las palabras de Álvarez quedan a la libre interpretación, si se refiere a terminar su paso por Olimpia, terminar un campeonato o de otra forma.

Contrato vigente y precio elevado

Olimpia no dejaría salir fácil a una de sus figuras. (Jose Cordero/José Cordero)

Periodistas catrachos como Julio Cruz aseguran en sus redes sociales que Jorge quiere salir al extranjero desde hace un tiempo, aunque la forma no sería fácil, porque al jugador le queda un año de contrato y piden bastante dinero por él.

“Olimpia con el caso de Jorge Álvarez: o pagan los 500 mil dólares o no sale y la única forma en que podría irse a préstamo es a algún club que no sea de Centroamérica. La dirigencia y el DT planean contar con él a menos que se den los panoramas antes contados. Él hace mucho quiere salir al extranjero“, indicó.

Primeros contactos con los manudos

Álvaro de La Rocha, otro comunicador, dijo este jueves que los manudos ya habrían hecho contacto con los albos para tantear qué tan factible es el tema.