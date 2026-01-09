¡Oferta formal! Alajuelense va con todo por Jorge Álvarez y ya negocia con el Olimpia

Alajuelense ya fue a tocarle la puerta al Olimpia por una de sus estrellas, el volante hondureño Jorge Álvarez, quien estaría en la mira del cuadro rojinegro.

El nombre del catracho ha sonado en la órbita manuda desde hace días; sin embargo, medios y directivos hondureños habían indicado que no había nada concreto, postura que habría cambiado este jueves.

Jorge Álvarez (izquierda) estaría en la mira de Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Gestiones formales desde Costa Rica

Periodistas catrachos afirman que los ticos ya habrían buscado a los albos para ver la posibilidad de llevarse al seleccionado de la H.

El comunicador Álvaro De La Rocha publicó que Álvarez es “el principal objetivo” rojinegro.

“Liga Deportiva Alajuelense inició gestiones para abordar el fichaje de Jorge Álvarez. El club ya tuvo comunicación directa y le ha hecho llegar a Olimpia, de manera oficial, su intención de ficharlo.

“El ‘23’ es el principal objetivo de la dirigencia manuda, que reconoce lo difícil de la operación, pero espera cerrar este enorme movimiento en la actual ventana de transferencias”, explicó.

Contrato vigente y negociación compleja

Alajuelense se llevó buena impresión de Álvarez tras la serie ante los albos en Copa Centroamericana. (Jose Cordero/José Cordero)

Una de las dificultades del asunto es que el volante tiene contrato con Olimpia hasta diciembre del 2026, por lo que la negociación no sería tan fácil.

Alajuelense habría tocado las puertas al Olimpia hasta este jueves tras esperar que los catrachos acabaran su torneo, el cual finalizó este miércoles tras alzar su copa 40.

Postura oficial del Olimpia

Rafael Villeda, presidente olimpista, aseguró el lunes que no tenían ofertas concretas.

“Jorge tiene contrato con el equipo, tiene contrato por más tiempo y hasta el momento no hemos tenido ninguna comunicación o propuesta alguna.

“Si se da alguna propuesta, pues la analizaremos, obviamente, esperando que sea algo de verdad para mejorar para él; si es una mejora realmente, se analizará y se la brindará la oportunidad”, indicó.

La necesidad manuda en el mediocampo

Los manudos buscan un jugador en el medio campo, un diez que acompañe a la zona de volantes, posición de la cual adolecen por ahora.