Alajuelense revela el fiestón que tiene preparado con su afición para el inicio del torneo

Alajuelense festejará la obtención de su campeonato de una manera muy especial en el inicio del Clausura 2026

Por Sergio Alvarado

Alajuelense dará a su afición una bienvenida muy especial para el arranque del Clausura 2026, el próximo jueves a las 8 p.m, torneo en el que parte como campeón defensor.

Exhibición de trofeos y reencuentro con la afición

Los manudos confirmaron las actividades que realizarán antes del inicio del choque ante Sporting FC en el estadio Morera Soto en Alajuela.

20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
En Alajuelense llevarán sus copas a la cancha para mostrarlas a la afición en el inicio del Clausura 2026. (JOHN DURAN/John Durán)

Ese día los erizos mostrarán ante su afición los trofeos ganados en el segundo semestre del 2025, el tricampeonato de la Copa Centroamericana y el título nacional.

“Se realizará un recibimiento especial para el equipo, marcando el reencuentro con nuestra afición.

“Los trofeos del campeonato nacional y de CONCACAF estarán en exhibición: uno en cada gradería, intercambiándose durante el evento para que todos los aficionados puedan apreciarlos”, informaron los manudos.

Izado de bandera con acto simbólico

Otra cosa que se realizará será el tradicional izado de la bandera. En cada inicio de torneo en cada estadio de la primera división se coloca la bandera del vigente campeón, junto a la del equipo casa y la de Costa Rica.

“Antes del inicio del partido, se llevará a cabo el izaje de la bandera, a cargo de un niño de liga menor y una leyenda del club, en un acto cargado de simbolismo”, explicaron.

Partido de la Final del Torneo de Apertura 2025 disputado por Liga Deportiva Alajuelense el Deportivo Saprissa
Los manudos quieren un llenazo al inicio del torneo para festejar sus títulos con su afición. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Precios accesibles para la fiesta rojinegra

Para vivir toda esta fiesta, los manudos pusieron precios accesibles para que nadie se pierda la oportunidad de agazajar a los campeones.

Las graderías populares norte y oeste las entradas valen cuatro mil colones cada una, las localidades oeste, norte y este salen en cinco mil colones, platea oeste en siete mil y este en 14 mil.

Los niños menores de doce años entrarán gratis en popular norte y las graderías norte, este y oeste.

