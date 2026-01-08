Alajuelense revela el fiestón que tiene preparado con su afición para el inicio del torneo

Alajuelense dará a su afición una bienvenida muy especial para el arranque del Clausura 2026, el próximo jueves a las 8 p.m, torneo en el que parte como campeón defensor.

Exhibición de trofeos y reencuentro con la afición

Los manudos confirmaron las actividades que realizarán antes del inicio del choque ante Sporting FC en el estadio Morera Soto en Alajuela.

LEA MÁS: Alajuelense vuelve a ganar una apelación y le contamos de qué se trata

En Alajuelense llevarán sus copas a la cancha para mostrarlas a la afición en el inicio del Clausura 2026. (JOHN DURAN/John Durán)

Ese día los erizos mostrarán ante su afición los trofeos ganados en el segundo semestre del 2025, el tricampeonato de la Copa Centroamericana y el título nacional.

“Se realizará un recibimiento especial para el equipo, marcando el reencuentro con nuestra afición.

“Los trofeos del campeonato nacional y de CONCACAF estarán en exhibición: uno en cada gradería, intercambiándose durante el evento para que todos los aficionados puedan apreciarlos”, informaron los manudos.

LEA MÁS: Kenneth Vargas expresó su sentir tras visitar el Morera Soto como jugador de Alajuelense

Izado de bandera con acto simbólico

Otra cosa que se realizará será el tradicional izado de la bandera. En cada inicio de torneo en cada estadio de la primera división se coloca la bandera del vigente campeón, junto a la del equipo casa y la de Costa Rica.

“Antes del inicio del partido, se llevará a cabo el izaje de la bandera, a cargo de un niño de liga menor y una leyenda del club, en un acto cargado de simbolismo”, explicaron.

Los manudos quieren un llenazo al inicio del torneo para festejar sus títulos con su afición. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Precios accesibles para la fiesta rojinegra

Para vivir toda esta fiesta, los manudos pusieron precios accesibles para que nadie se pierda la oportunidad de agazajar a los campeones.

LEA MÁS: Ídolo manudo es claro sobre los refuerzos que Alajuelense debe buscar para el 2026

Las graderías populares norte y oeste las entradas valen cuatro mil colones cada una, las localidades oeste, norte y este salen en cinco mil colones, platea oeste en siete mil y este en 14 mil.

Los niños menores de doce años entrarán gratis en popular norte y las graderías norte, este y oeste.